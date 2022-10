Avatar - La via dell'acqua, durata monstre per il sequel! È più lungo del primo film

The Hollywood Reporter ha annunciato la durata di Avatar - La via dell'acqua, il primo sequel del film campione d'incassi Avatar, diretto da James Cameron. Il film debutterà nelle sale cinematografiche italiane il 14 dicembre e i fan sono in attesa di scoprire nuovi dettagli del franchise, che proseguirà con altri seguiti.

Secondo THR Avatar - La via dell'acqua arriverà a "circa 3 ore e 10 minuti", superando il primo capitolo che si ferma a circa 2 ore e 41 minuti. Più di mezz'ora in più per il primo seguito della saga di James Cameron, che in passato seppe fare ancora meglio con il suo Titanic (3 ore e 14 minuti).



Il minutaggio corposo di Avatar 2 non dovrebbe spaventare gli spettatori, visto che i maggiori incassi nella storia del cinema riguardano film con una durata molto lunga.

Oltre ad Avatar anche Avengers: Endgame (3 ore e 1 minuto). Il film più corto in questa speciale classifica degli incassi risulta essere Il re leone (1 ora e 58 minuti). In attesa del film potete leggere la nostra analisi sul trailer di Avatar 2.



La gestazione dei sequel di Avatar è durata anni, a partire dal periodo successivo all'incredibile exploit al box-office del film tra il 2009 e il 2010. Tuttavia, la preparazione di James Cameron ha richiesto parecchio tempo e solo ora, a distanza di 13 anni dall'uscita del primo film possiamo scoprire cos'ha in serbo il mondo di Pandora per i suoi fan.



La lunga attesa del sequel di Avatar sarà ripagata con un grande film? Bisognerà attendere il mese di dicembre per scoprirlo.