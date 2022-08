Avatar La via dell'acqua dominerà in Cina? James Cameron presenta il film in mandarino

Dopo la nuova foto dal dietro le quinte di Avatar La via dell acqua il ritorno su Pandora è sempre più vicino, e in queste ore James Cameron ha iniziato il tour promozionale in Cina per presentare la sua nuova opera ai distributori.

I dirigenti del China Film Group, infatti, in queste ore hanno potuto assistere alla proiezione di alcuni filmati in anteprima tratti da Avatar: La via dell'acqua, e a sorpresa sono stati accolti da un saluto personale registrato da James Cameron, che per l'occasione ha esordito dicendo 'grazie' in mandarino prima di aggiungere: "Con il primo Avatar abbiamo deciso di spingerci oltre i limiti del grande schermo. Con i nuovi film Avatar, vogliamo superare ulteriormente quei limiti".

Chiaramente la mossa dei 20th Century Studios e della Disney è preparare il terreno all'uscita di Avatar: La via dell'acqua in Cina: nel lontano 2010, nonostante qualche mese di ritardo rispetto all'uscita di dicembre 2009 di cui ha potuto godere il resto del mondo, il primo capitolo della saga incassò la bellezza di $200 milioni di dollari in quel mercato, nel quale fu distribuito solo in versione 3D. Inoltre, la nuova uscita del 2021 ha fruttato altri $58 milioni, tra gli incassi più alti della ri-distribuzione che permise al film di James Cameron di superare Avengers: Endgame e riappropriarsi del titolo di maggiore incasso della storia del cinema.

Dopo aver rinunciato a tantissime uscite hollywoodiane nel 2021 e in questa prima parte di 2022, a quanto pare la China Film Group farà un'eccezione per Avatar 2: il film per il momento non ha ancora una data d'uscita in quel mercato, ma la esclusiva mostrata ai membri del team CFG dai rappresentanti Disney locali al CINITY Lab di Pechino (in 3D 4K a frame-rate elevato, con una tecnologia sviluppata proprio dalla Cina) fa presumere che il paese tornerà ad aprire le sue porte (e i suoi cinema) per il blockbuster di James Cameron.

Ricordiamo che Avatar: La via dell'acqua inizierà la sua run globale dal 14 dicembre (con l'Italia che sarà tra i primi paesi a proiettarlo) per poi esordirà in Nord-America dal 16 dicembre. Nel frattempo, il primo Avatar tornerà al cinema in Italia e nel resto del mondo a partire dal 22 settembre.