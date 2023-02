Avatar: La via dell'acqua va a Disneyland: la Disney annuncia la 'Avatar Experience'

Una nuova attrazione basata sul franchise cinematografico di Avatar di James Cameron è in arrivo al Disneyland Resort di Anaheim, in California, a celebrazione del successo globale di Avatar La via dell acqua.

Lo ha rivelato il CEO di The Walt Disney Company, Bob Iger, che in base a quanto riportato da Deadline ha annunciato l'attrazione - che sarà denominata "Avatar Experience" - durante la chiamata sugli utili del primo trimestre 2023 della società. L'attrazione sarà allestita nell'attuale Disneyland Park ad Anaheim, e non nel Disney California Adventure Park che invece si trova proprio dall'altra parte della piazza. Secondo Iger, ulteriori dettagli sull'Avatar Experience "arriveranno presto".

La Disney ha assorbito il franchise di Avatar a seguito dell'acquisizione della Fox, che è stata finalizzata nel 2019. Durante la recente telefonata agli utili, Iger ha dichiarato che Avatar è ora uno dei franchise principali della Disney, che troverà nuovi modi per "sfruttare il successo planetario dei film." Nella stessa nota, tra l'altro, Iger ha anche rivelato un piano per la ristrutturazione della Disney, che include 7.000 licenziamenti e misure di riduzione dei costi che cercherebbero di far risparmiare alla società 5,5 miliardi di dollari.

Ma a proposito di film di James Cameron assorbiti dalla Disney: scoprite queste 10 curiosità su Titanic, che da oggi torna nelle sale di tutto il mondo in una nuova versione 4K 3D in occasione del 25esimo anniversario.