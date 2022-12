Avatar: La via dell'acqua, Disney svela i gadget e le nuove collezioni ufficiali

Avatar: La Via dell’Acqua, l’attesissimo primo sequel di Avatar, il film di James Cameron con il maggior incasso di tutti i tempi e vincitore di tre Academy Award, è finalmente al cinema distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Per celebrare l’uscita di Avatar 2 al cinema, su shopDisney sono disponibili le nuove collezioni di giocattoli, abbigliamento e accessori dedicate alla saga creata da James Cameron. Tantissime anche le proposte realizzate dai licenziatari Disney e disponibili presso i migliori rivenditori, come i POP dedicati a Jake Sully, a Neytiri, a Miles Quaritch e a tutti gli altri protagonisti del sequel, ma anche peluche ispirate alle magiche creature della luna Pandora e abbigliamenti di tutti i tipi e per tutte le età, dalle t-shirt alle felpe, dalle magliette alle tute.

Da segnalare anche dei fantastici set LEGO dedicate alle location più iconiche di Avatar: La via dell'acqua, ma anche - visto il periodo natalizio - gli addobbi per l'albero di Natale, per abbellire la vostra casa come la flora e la fauna di Pandora. Infine, presenti sullo shop anche un set di tazze ispirate ai Monti Alleluia, le iconiche montagne fluttuanti di Pandora, e gli zaini griffati del film. Se cercate altre informazioni, potete trovarle cliccando sul link della fonte che trovate in basso.

