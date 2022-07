Avatar La via dell'acqua, Disney ha creato un trailer alternativo 'politicamente corretto'

Il trailer di Avatar La via dell acqua è stato un successo in fatto di numeri, anche per via della sua particolare distribuzione con una settimana di esclusiva nelle sale prima del debutto online: ora però The Wrap ha scoperto un'interessante curiosità sul filmato promozionale.

Che sia nella versione 2D o nella sbalorditiva presentazione 3D, infatti, pare che Disney abbia creato una versione 'politicamente corretta' del trailer di Avatar La via dell'acqua, con una modifica leggera ma sostanziale pensata per le copie del filmato da mostrare prima dei film dedicati ad un pubblico più giovane, come ad esempio il nuovo blockbuster della Pixar Lightyear. The Wrap infatti riporta che questa 'trailer alternativo' include una variazione della scena del Na'vi Jake Sully sta cavalcando una creatura marina volante che si alza dall'oceano.

Nella versione originale, Jake è armato di un fucile mitragliatore mentre è alla guida di un plotone di soldati che si sta evidentemente muovendo per una grande battaglia. Tuttavia, nella versione modificata, la bocca da fuoco è stata sostituita da una lancia. Questa modifica, secondo quanto riportato da The Wrap, è stata pensata per poter proiettare il trailer di Avatar: La via dell'acqua di fronte ai film che negli USA sono stati film classificati come PG o inferiore.

La cosa interessante di questa modifica è che potrebbe confermare quello che già quasi tutto presumono, e cioè che Avatar 2 otterrà una valutazione PG-13: tuttavia va notato che quest'anno anche The Batman e Doctor Strange nel Multiverso della Follia hanno ottenuto un PG-13, dunque è improbabile che una guerra totale su Pandora e le sue lune possa turbare gli spettatori, che si usino armi da fuoco o lance.

Avatar: La via dell'acqua uscirà il 14 dicembre in Italia: per altri contenuti, guardate la prima foto di Kate Winslet in Avatar 2, pubblicata nelle scorse ore.