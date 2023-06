Avatar: La via dell'acqua su Disney+: 5 cose che non sapete sul film di James Cameron

Da oggi mercoledì 7 giugno 2023 Avatar: La via dell'acqua sbarca su Disney+, a ben sei mesi di distanza dall'uscita da record nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Per l'occasione, abbiamo preparato per voi 5 curiosità su Avatar: La via dell'acqua, nuovo capolavoro scritto, prodotto e diretto da James Cameron, che sempre da oggi negli Stati Uniti e nei paesi in cui il servizio è attivo arriva anche in streaming su MAX. Come al solito, l'elenco di curiosità e retroscena è disponibile qui sotto:

Tom Cruise battuto due volte : Top Gun: Maverick ha perso il primato di film più redditizio del 2022 (e film col maggior incasso dell'anno) 'a causa' dell'uscita di Avatar: La via dell'acqua, ma Tom Cruise si è visto superare anche da Kate Winslet in fatto di riprese subacquee. L'attrice, tornata a lavorare con James Cameron a tanti anni da Titanic, ha infatti battuto il record di riprese subacquee sei minuti stabilito da Tom Cruise in Mission: Impossible - Rogue Nation (2015) con un nuovo primato di sette minuti e 14 secondi.

: James Cameron decise che il primo sequel di Avatar avrebbe avuto un'ambientazione sottomarina già nel 2013, ma il produttore e collega Jon Landau frenò gli entusiasmi del regista facendogli notare che nessuno aveva mai tentato di usare la motion capture sott'acqua perché, semplicemente, quella tecnologia non esisteva. Per poter realizzare il film, James Cameron e il suo team hanno prima dovuto sviluppare i mezzi per filmarlo come voleva il regista. Un'eternità di rendering : Weta FX ha utilizzato il proprio data center per eseguire il rendering della maggior parte delle scene del film, tuttavia negli ultimi mesi è stata aggiunta anche la capacità di elaborazione di Amazon Web Services. Il rendering di ogni fotogramma ha richiesto 8.000 ore di thread, che equivalgono alla potenza combinata di 3.000 CPU virtuali in un data center per un'ora. Ad un certo punto della produzione, per il rendering è stata utilizzata tutta la capacità disponibile dei data center AWS australiani.

James Cameron ha preso seriamente in considerazione l'idea di girare tutti i sequel di Avatar con un frame rate più alto, affermando: "Il 3D ti mostra una finestra sulla realtà, ma il frame rate più alto toglie il vetro dalla finestra". Lo standard del settore è 24 fps e frame rate più elevati sono almeno 48 fps, 60 fps o 120 fps. In seguito ha rinunciato a questo approccio, affermando in un'intervista che per quanto sia rivoluzionario il frame rate elevato per il cinema, gli spettatori sono sempre stati abituati ad un modo specifico di vedere i film e alterarlo in qualsiasi modo avrebbe rischiato di allontanare il pubblico da quell'esperienza. Solo alcune scene utilizzano la tecnologia HFR. Attese lunghissime: Il gap di tredici tra il primo film Avatar e questo primo sequel fa de La via dell'acqua uno dei tempi di sviluppo più lunghi della storia del cinema, poiché il film venne annunciato ufficialmente quasi immediatamente dopo il successo del primo episodio. Gran parte dell'attesa, oltre allo sviluppo della tecnologia per la motion capture subacquea e la fusione tra Disney e Fox, è dovuta alle scelte produttive di James Cameron, che non ha solo girato Avatar 2 e Avatar 3 contemporaneamente, ma ha anche aspettato che tutte le sceneggiature dei sequel fino ad Avatar 5 fossero complete prima di iniziare le riprese. Ha detto a Collider che il suo modello di riferimento è stata la trilogia de Il signore degli anelli di Peter Jackson, con la differenza che per Avatar non ci sarebbe stato il libro di JRR Tolkien a fare da pilastro: con le sceneggiature pronte, invece, gli attori di Avatar hanno potuto basare la loro interpretazione in base all'arco narrativo dei rispettivi personaggi.

