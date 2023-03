Avatar La Via dell'Acqua: ecco la data d'uscita digitale, con 3 ore di contenuti speciali

Avatar: La via dell'acqua di James Cameron ha battuto i record di incassi quando è uscito lo scorso Natale e, dopo mesi al cinema, il sequel sta finalmente per arrivare in home video. Il film sarà disponibile presso tutti i principali rivenditori digitali (compresi Prime Video, Apple TV, Vudu e Movies Anywhere) con ben 3 ore di contenuti speciali.

La data d'uscita in digitale è fissata per il 28 marzo prossimo. A differenza di altri blockbuster, il film sarà distribuito in anteprima sui rivenditori digitali prima dello streaming o dei supporti fisici. Ma non preoccupatevi, l'edizione digitale conterrà più di tre ore di contenuti bonus inclusi nel pacchetto che ripercorrono l'evoluzione e la produzione dell'innovativo blockbuster.

Proprio così: potrete trascorrere ancora più tempo su Pandora, questa volta ripercorrendo le complessità dell'habitat del pianeta insieme al sangue, al sudore e alle lacrime che hanno contribuito alla sua realizzazione.

Di seguito, il dettaglio sui contenuti bonus:

Dentro il vaso di Pandora - una serie di featurette sulle sfide che il cast e la troupe devono affrontare mentre i registi escogitano nuove tecnologie per superare i limiti del cinema.

- una serie di featurette sulle sfide che il cast e la troupe devono affrontare mentre i registi escogitano nuove tecnologie per superare i limiti del cinema. Costruire il mondo di Pandora - James Cameron e un team di artisti di talento combinano anni di ricerche con le loro capacità di progettazione per costruire il mondo di Pandora con nuovi personaggi, creature, clan indigeni, ambienti subacquei e il mondo hard-tech della RDA, che non fa prigionieri.

- James Cameron e un team di artisti di talento combinano anni di ricerche con le loro capacità di progettazione per costruire il mondo di Pandora con nuovi personaggi, creature, clan indigeni, ambienti subacquei e il mondo hard-tech della RDA, che non fa prigionieri. Catturare Pandora - L'approccio di James Cameron per ottenere le performance prevede che il cast si esibisca in un Volume equipaggiato con telecamere a infrarossi per catturare i loro movimenti e telecamere head rig per catturare le emozioni sui loro volti, con solo i confini dell'immaginazione a limitarli.

- L'approccio di James Cameron per ottenere le performance prevede che il cast si esibisca in un Volume equipaggiato con telecamere a infrarossi per catturare i loro movimenti e telecamere head rig per catturare le emozioni sui loro volti, con solo i confini dell'immaginazione a limitarli. Il mondo sottomarino di Pandora - Il co-produttore Dylan Cole e il suo team concepiscono le creature marine di Avatar: La via dell'acqua, mentre James Cameron e il suo team di stunt escogitano mezzi straordinari per dare vita a queste creature in una vasca per la performance capture.

- Il co-produttore Dylan Cole e il suo team concepiscono le creature marine di Avatar: La via dell'acqua, mentre James Cameron e il suo team di stunt escogitano mezzi straordinari per dare vita a queste creature in una vasca per la performance capture. Le sfide delle acque di Pandora - James Cameron affronta la "sfida non banale" della performance capture sopra e sotto la superficie dell'acqua, utilizzando una macchina delle onde e un generatore di corrente per riprodurre le condizioni dell'oceano e veicoli subacquei per replicare il movimento delle creature.

- James Cameron affronta la "sfida non banale" della performance capture sopra e sotto la superficie dell'acqua, utilizzando una macchina delle onde e un generatore di corrente per riprodurre le condizioni dell'oceano e veicoli subacquei per replicare il movimento delle creature. Il ritorno dei personaggi di Pandora - James Cameron si riunisce con il suo cast originale: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver e Stephen Lang. Insieme parlano dell'incredibile evoluzione dei loro personaggi in Avatar: La via dell'acqua.

- James Cameron si riunisce con il suo cast originale: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver e Stephen Lang. Insieme parlano dell'incredibile evoluzione dei loro personaggi in Avatar: La via dell'acqua. Pandora's Next Generation - Incontra i giovani talenti che sono stati scritturati come nuova generazione di Na'vi e seguili nella realizzazione di Avatar: La via dell'acqua.

- Incontra i giovani talenti che sono stati scritturati come nuova generazione di Na'vi e seguili nella realizzazione di Avatar: La via dell'acqua. La tela del ragno - James Cameron ha introdotto il personaggio umano di Spider nel tessuto di Pandora, creando così una serie di sfide tecnologiche sul set... e un viaggio incredibile per il giovane attore Jack Champion.

- James Cameron ha introdotto il personaggio umano di Spider nel tessuto di Pandora, creando così una serie di sfide tecnologiche sul set... e un viaggio incredibile per il giovane attore Jack Champion. Diventare Na'vi - Il cast di Avatar si immerge nella cultura degli indigeni Na'vi, vivendo a contatto con la terra nella foresta pluviale hawaiana e allenandosi in una moltitudine di discipline per prepararsi ai loro ruoli.

- Il cast di Avatar si immerge nella cultura degli indigeni Na'vi, vivendo a contatto con la terra nella foresta pluviale hawaiana e allenandosi in una moltitudine di discipline per prepararsi ai loro ruoli. Il popolo della barriera corallina di Pandora - In pieno stile James Cameron, il clan della barriera corallina Metkayina è stato sviluppato con grande attenzione ai dettagli, con tratti evolutivi unici e una cultura - con nuove abitazioni, nuovi abiti e un diverso stile di vita - tutti frutto della vita al largo dell'oceano.

- In pieno stile James Cameron, il clan della barriera corallina Metkayina è stato sviluppato con grande attenzione ai dettagli, con tratti evolutivi unici e una cultura - con nuove abitazioni, nuovi abiti e un diverso stile di vita - tutti frutto della vita al largo dell'oceano. Dare vita a Pandora - Una volta che James Cameron ha completato il suo processo di produzione virtuale, ogni sequenza viene affidata a Wētā FX per dare vita a Pandora, con progressi senza precedenti nella resa facciale, negli ambienti e nel rendere reale l'acqua in computer grafica.

- Una volta che James Cameron ha completato il suo processo di produzione virtuale, ogni sequenza viene affidata a Wētā FX per dare vita a Pandora, con progressi senza precedenti nella resa facciale, negli ambienti e nel rendere reale l'acqua in computer grafica. L'RDA torna su Pandora - Il co-produttore Ben Procter e il suo team presentano una serie di nuovi veicoli e tecnologie umane che l'RDA porta su Pandora, con un design concettuale e una realizzazione pratica.

- Il co-produttore Ben Procter e il suo team presentano una serie di nuovi veicoli e tecnologie umane che l'RDA porta su Pandora, con un design concettuale e una realizzazione pratica. I nuovi personaggi di Pandora - Incontriamo i nuovi importanti personaggi della saga di Avatar interpretati da Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell e Jemaine Clement.

- Incontriamo i nuovi importanti personaggi della saga di Avatar interpretati da Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell e Jemaine Clement. I suoni di Pandora - Ascoltate come James Cameron ha lavorato con il compositore Simon Franglen per creare la musica distintiva de La via dell'acqua, basandosi sulla brillante colonna sonora di James Horner per Avatar, e scoprite come Chris Boyes ha creato i suoni coinvolgenti di Pandora.

- Ascoltate come James Cameron ha lavorato con il compositore Simon Franglen per creare la musica distintiva de La via dell'acqua, basandosi sulla brillante colonna sonora di James Horner per Avatar, e scoprite come Chris Boyes ha creato i suoni coinvolgenti di Pandora. Nuova Zelanda - La casa di Pandora - La produzione dei sequel di Avatar è talmente radicata in Nuova Zelanda che James Cameron considera La via dell'acqua un "film neozelandese". Ascoltate le riflessioni del cast e della troupe, compresa la straordinaria troupe neozelandese, sulla realizzazione del film.

Poi ancora ci saranno speciali sui video musicali e i vari trailer cinematografici della pellicola. Recentemente, James Cameron ha preso in giro gli haters che sostenevano che il film sarebbe stato un flop.

Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Avatar La Via dell'Acqua.