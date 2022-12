Avatar: La via dell'acqua, la costumista: 'Abbiamo realizzato tutto a mano'

Mentre Avatar: La via dell'acqua continua a volare al box-office mondiale, oggi parliamo di un aspetto della pellicola che spesso viene preso poco in considerazione: i costumi. Infatti, la costumista del film Deborah L. Scott ha recentemente parlato del suo lavoro con TheWrap.

"Abbiamo realizzato tutto", ha dichiarato la Scott. “Abbiamo creato ogni singolo capo Na'vi, ogni braccialetto, ogni collana. Poiché la tecnologia è così efficace nel catturare l'immagine e la trama di questi pezzi, non puoi disegnarli al computer e aspettarti che abbiano la tridimensionalità che poi hanno effettivamente. Dai loro un vero pezzo di tessuto in modo che il computer possa scansionare ogni punto ruvido, ogni punto consumato, specialmente quando entri nei complicatissimi pezzi Na'vi che sono tessuti a mano, con perline su misura".

"Jim crede fermamente che i tuoi vestiti determinino i tuoi movimenti", ha continuato. “Quando possibile, prendevamo parti di un giubbotto antiproiettile per metterli attorno ai marcatori (per la performance-capture). Ti fanno muovere in modo diverso, ti fanno piegare in modo diverso. È difficile fingere e Jim non finge mai".

Parlando poi dei costumi utilizzati nelle numerose scene girate sott'acqua, Scott ha continuato: "Jim è Jim e non si può barare. Non metterei mai delle cose reali nell'acqua, ma delle repliche sì. Le abbiamo fatte tutte bianche perché quando filmavamo sott'acqua le forme e i colori erano più facili da vedere. Abbiamo fatto dei test esaustivi. Tutte queste cose hanno portato gli artisti digitali a farle sembrare reali".

Per salutarvi, vi lasciamo con il nostro approfondimento sulle migliori curiosità di Avatar: La via dell'acqua.