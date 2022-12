Avatar: La via dell'acqua, al Comic-Con di Brasile svelati ben 18 minuti di film!

Dopo aver visto le acque di Venezia trasformarsi in quelle di Pandora, torniamo a parlare dell'attesissimo Avatar: La via dell'acqua grazie alle novità arrivate in queste ore dal Comic-Con di Brasile.

A quanto pare, infatti, durante il panel dedicato al blockbuster di James Cameron il produttore Jon Landau e la co-protagonista Zoe Saldana hanno presentato al pubblico dei presenti un filmato di ben 18 minuti di scene inedite tratte da Avatar: La via dell'acqua: il materiale promozionale chiaramente è rimasto esclusiva dei presenti ed è stato mostrato categoricamente a porte chiuse, ma se siete curiosi possiamo svelarvi qualche succosa anticipazione nella seguente descrizione.

Il filmato chiarisce che il film concederà molto spazio ai figli di Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana), che sono già degli adolescenti all'inizio della storia, e quindi abbastanza indipendenti da avere le proprie sotto-trame dedicate. Una di queste vede i ragazzi vittime di pregiudizi, dato che molti clan Na'vi non vedono di buon occhio il fatto che Neteyam (Jamie Flatters), Lo'ak (Britain Dalton ) e Tuk (Trinity Jo-Lo Bliss) siano figli di un "ibrido". Le clip hanno anche rivelato che al momento della sua morte nel primo Avatar di James Cameron la dottoressa Grace Augustine (Sigourney Weaver) era effettivamente incinta e, preservando il suo corpo, i Na'vi sono riusciti a farle generare una figlia (interpretata sempre dalla Weaver ne La via dell'acqua). Il filmato include anche una versione estesa di una scena memorabile del trailer di Avatar La via dell acqua, quella in cui il figlio di Jake tocca la pinna di una gigantesca creatura simile a una balena: al Comic-Con si è scoperto che il giovane Na'vi ha salvato l'animale da un crudele attacco e sta iniziando a legarsi ad esso. Infine, sembra che la guerra che gli umani stanno riportando su Pandora rischierà di destabilizzare Jake, al quale Neytiri deve ricordare che è ancora il Toruk Makto.

Avatar: La via dell'acqua uscirà il 14 dicembre in Italia.