Avatar: La via dell'acqua è ancora al cinema negli USA: ha superato Avengers: Infinity War

Incredibile ma vero, a marzo 2023 siamo ancora qui a parlare dei record al box office di Avatar La via dell'acqua, nuovo film scritto e diretto da James Cameron uscito a dicembre 2022 e diventato nel frattempo il terzo miglior incasso della storia del cinema, superando Titanic.

Come di certo saprete il sequel di Avatar sta per approdare sul mercato on demand, ma il film in Nord-America è ancora in programmazione nelle sale cinematografiche e durante il suo 14esimo week-end ha incassato altri 2 milioni circa, avvicinandosi al record domestico di Avengers: Infinity War: il film Marvel Cinematic Universe diretto dai fratelli Russo (e che include nel cast Zoe Saldana, co-protagonista della saga di Avatar e unica personalità di Hollywood ad essere legata a quattro film da 2 miliardi di dollari) è attualmente settimo nella classifica dei migliori incassi domestici all-time, ma Avatar: La via dell'acqua lo supererà nei prossimi giorni: la distanza che li separa, infatti, è di neanche 200mila dollari.

Sarà il secondo sorpasso ufficiale di Avatar: La via dell'acqua ai danni di Avengers: Infinity War: il primo è avvenuto qualche settimana fa, quando il film di James Cameron si era fatto largo nella top5 dei migliori incassi di tutti i tempi su scala globale, sfondando il tetto dei due miliardi. Attualmente sono soltanto sei i film in grado di raggiungere questo traguardo: Avatar (2,9 miliardi), Avengers: Endgame (2,7 miliardi), Avatar: La via dell'acqua (2,3 miliardi), Titanic (2,2 miliardi), Star Wars: Il risveglio della Forza (2,07 miliardi) e Avengers: Infinity War (2,05 miliardi).

Per altre letture sulla saga, vi segnaliamo che secondo un nuovo rumor la versione di 9 ore di Avatar 3 potrebbe approdare su Disney Plus come mini-serie dopo l'uscita in sala del film in versione teatrale.