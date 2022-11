Avatar La via dell'acqua, in Cina in contemporanea mondiale: qualcuno ha detto 3 miliardi?

Era nell'aria, ma adesso è ufficiale: Avatar: La via dell'acqua uscirà anche in Cina, segnando il grande ritorno del blockbuster hollywoodiano tout court nel Regno di Mezzo dopo che durante la pandemia l'industria cinematografica cinese aveva rinunciato quasi totalmente ai titoli occidentali.

A rincarare la dose dell'importanza di un accordo di distribuzione che potrebbe risultare decisivo al successo del film di James Cameron, inoltre, arriva anche la conferma che Avatar: La via dell'acqua in Cina arriverà in contemporanea con gli Stati Uniti, il 16 dicembre: anche in questo caso si tratta di una mossa sorprendente, dato che in passato siamo stati abituati a vedere aperture cinesi successive a quelle occidentali per i titoli di Hollywood, che in quei territori spesso e volentieri si sono fatti attendere anche per settimane. Senza contare che, come accennato in apertura, negli ultimi anni la Cina ha rinunciato alle uscite cinematografiche hollywoodiane, nello specifico a quelle Disney-Marvel come Spider-Man: No Way Home, ma anche a titoli come Top Gun: Maverick.

Chiaramente, a questo punto le previsioni del box office d'esordio a livello internazionale andranno riviste alla luce del mercato cinese, che in passato ebbe un ruolo fondamentale nello spingere il primo Avatar del 2009 verso il record mondiale di incasso: in Cina, infatti, il film di James Cameron ha guadagnato quasi di 270 milioni di dollari tra tutte le sue ripubblicazioni, che rappresentano il 9% del totale di 2,9 miliardi del film. Quando il film è stato ripubblicato in Cina nel marzo 2021, mossa che permise ad Avatar di risuperare Avengers: Endgame, Imax ottenne il 30% del botteghino totale del fine settimana di apertura, nonostante rappresentasse solo l'1% degli schermi cinesi, e il film incassò quasi 60 milioni di dollari.



Riuscirà il film di James Cameron a compiere l'impresa storica in cui nessuno crede ma che tutti inevitabilmente sussurrano nel parlare di Avatar: La via dell'acqua?, quella cioè di sfondare il tetto dei 3 miliardi? Molto, a questo punto, dipenderà dall'entusiasmo del pubblico cinese.

Da noi, lo ricordiamo, Avatar 2 uscirà il 14 dicembre. Guardate il trailer ufficiale di Avatar La via dell acqua.