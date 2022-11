Avatar La via dell'acqua, il cast è sicuro: 'Le persone non vorranno uscire dal cinema'

Tante novità nel corso della giornata di oggi riguardanti Avatar: La via dell'acqua. Dopo nuovi poster, teaser trailer e il via libera all'acquisto delle prevendite, alcuni membri del cast della pellicola hanno preso parte ad una intervista di Fandango per parlare dell'attesissimo kolossal diretto da James Cameron.

Secondo Zoe Saldana, le scene subacquee di Avatar 2 non saranno altro che il culmine "rivoluzionario" dell'ossessione del regista per gli oceani e l'esplorazione delle profondità marine: "Credo che riceveremo la stessa reazione che abbiamo ottenuto con Avatar 1. E andrà più che bene, perché era già rivoluzionario così com'era", ha spiegato l'attrice. "Quindi sarà come una continuazione di tutto questo - sarà quasi come una riscoperta di Pandora, perché prima potevamo vedere Pandora attraverso la foresta e attraverso gli occhi della tribù Omaticaya, mentre ora entreremo nel mondo dei Metkayina Na 'vi e loro sono il popolo dell'acqua, e credo davvero che... questo sarà come il culmine per Jim, che avrà finalmente l'opportunità di condividere pienamente con noi tutta la sua passione per l'acqua, per l'oceano. L'ha sempre avuta: l'ha avuta con The Abyss, con Titanic, nella vita reale con tutte le sue escursioni... E penso che attraverso la tribù Metkayina e il loro mondo, ci immergeremo in qualcosa che non abbiamo mai visto prima, e sarà rivoluzionario come lo è stato Avatar 1".

"Penso che sia ancora più strabiliante del primo", ha continuato Sigourney Weaver. "Perché è proprio un elemento così nuovo per noi come esseri umani sentirsi a proprio agio sott'acqua. E sentire una connessione con le creature che vivono sott'acqua. È proprio quello che penso che Jim realizzerebbe se potesse creare un'esperienza per noi - per darci la capacità di essere sott'acqua senza bisogno di respirare. E lui ce l'ha data qui e in un modo mozzafiato. Le persone non vorranno lasciare i cinema. Vorranno solo sedersi per rivederlo ancora e ancora. Perché è qualcosa che non puoi ottenere nella vita reale".

Per salutarvi, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di James Cameron sul film. Avatar: La via dell'acqua debutterà il prossimo 14 dicembre.