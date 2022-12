Avatar: La Via dell'Acqua, ma quale calo! Il box-office di Natale è un miracolo!

Secondo gli ultimi dati ufficiali sul box-office del week-end natalizio appena trascorso, Avatar: La via dell'acqua, primo sequel del film del 2009 di James Cameron viaggia spedito verso i 95,9 e i 96,4 milioni di dollari in 4 giorni. Se confermato, potrebbe essere un record, spurando i 96,1 milioni dei 4 giorni di Rogue One.

Nonostante il rigido inverno e le bufere di neve che hanno provocato diversi danni in tutto il Nordamerica, il Natale ha portato grossi benefici alle casse del film di James Cameron.

Dai 21,5 milioni di dollari previsti inizialmente ieri si è passati ad un incasso da 29,5 milioni di dollari, alzando le previsioni della Disney a 90 milioni di dollari sull'arco temporale composto da 4 giorni.



Si tratta del quarto risultato più importante della storia del cinema dopo Il risveglio della Forza, L'Ascesa di Skywalker e Spider-Man: No Way Home.

I 100 milioni sono lì a portata di mano per La via dell'acqua e secondo gli esperti la quota sarà raggiunta già nel prossimo fine settimana, a cavallo con il nuovo anno.



Nel frattempo La via dell'acqua ha già superato Wakanda Forever, il primo sequel di Black Panther e punta a raggiungere a fine corsa il miliardo di euro.

James Cameron sta già lavorando ai prossimi sequel del franchise con protagonisti Sam Worthington e Zoe Saldana.



Sul nostro sito non perdetevi la recensione di Avatar La via dell'acqua, in questi giorni nelle sale.