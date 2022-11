Avatar: La via dell'acqua ha un budget di 400 milioni: è il film più costoso della storia

Avatar: La via dell'acqua è già nella storia: in un nuovo rapporto di The Hollywood Reporter, infatti, viene riportato che il budget precedentemente indicato per il film di James Cameron sarebbe aumentato a dismisura a causa del covid dal 2020 in avanti.

In precedenza, era stato comunicato che il sequel di Avatar era costato circa 250 milioni, ma The Hollywood Reporter specifica adesso che i costi si sarebbero impennati a causa dei tanti problemi di produzione accorsi durante la pandemia di COVID, tra ritardi, rinvii e nuove strumentazioni da portare sul set per prevenire i contagi. La stima del budget di Avatar: La via dell'acqua è ora di 350-400 milioni, una cifra che comunque non tiene conto dei costi di pubblicità e marketing che la Disney ha iniziato a sostenere in queste ore (come per i festeggiamenti dell Avatar Day).

Quando verrà ufficialmente confermato, Avatar: La via dell'acqua sarà il film più costoso di sempre, e supererà i precedenti detentori di questo record come Pirati dei Caraibi: On Stranger Tides, Avengers: Age of Ultron e Avengers: Endgame. Del resto, in questi giorni James Cameron era stato chiaro sulla pericolosità dell'investimento rappresentato dal film, affermando che per andare in profitto Avatar 2 dovrà incassare circa 2 miliardi, diventando (come minimo) il quarto film di maggior incasso di tutti i tempi. A questo proposito, è un balsamo la conferma, emersa in queste ore, che Avatar 2 uscirà anche in Cina in contemporanea con il resto del mondo.

Tra l'altro, non è la prima volta che James Cameron sforna il film più costo di sempre: nel corso della sua carriera, l'autore aveva siglato nuovi record con Terminator 2: Il giorno del giudizio, True Lies e Titanic. Il primo Avatar, invece, con un budget di circa 260 milioni (spese di promozione escluse) era rimasto 'più economico' di Pirati dei Caraibi: On Stranger Tides.



Avatar: La via dell'acqua uscirà il 14 dicembre in Italia.