Avatar: La via dell'acqua, il box office del weekend piange: la calma prima della tempesta

A pochi giorni dall'uscita di Avatar La via dell acqua in tutti i cinema del mondo, il box office tocca un altro punto basso in questo nuovo week-end dicembrino, ottenendo purtroppo il secondo peggior risultato del 2022.

Gli analisti prevedono infatti un incasso totale di appena 37,2 milioni tra tutti i film in programmazione, un risultato che sarebbe appunto il secondo più basso dell'anno dopo quello del week-end del 28-30 gennaio scorso, quando tutti i film in sala negli USA incassarono in totale 34,87 milioni. Ancora in testa Black Panther: Wakanda Forever di Disney/Marvel, che dovrebbe guadagnare circa 11 milioni di dollari al suo quinto week-end dopo 2,8 milioni di dollari ottenuti nella giornata di ieri venerdì 9 dicembre. Il film di Ryan Coogler ha superato i 400 milioni con un incasso di 401,55 milioni di dollari negli USA, superando del 5% Doctor Strange in the Multiverse of Madness in 29 giorni.

Naturalmente l'attesa è tutta per Avatar: La via dell'acqua: secondo le nuove stime il film di James Cameron dovrebbe aprire a livello domestico con un incasso di 200 milioni. Nel frattempo, secondo gli analisti la top 5 del week-end si comporrà come segue:

Wakanda Forever - $11 milioni Violent Night - $8 milioni Strange World - $3.6 milioni The Menu - $2.8 milioni Devotion - $1.9 milioni

Per altre letture, sapete che Avatar 2 è già trai i migliori 10 film del 2022 secondo la National Board of Rewiew? Il film uscirà in Italia il 14 dicembre.