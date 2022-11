Avatar La via dell'acqua, il box office globale sogna: può debuttare a 720 milioni

In queste ore sono emerse le prime analisi sul box office di Avatar: La via dell'acqua, attesissimo sequel scritto e diretto da James Cameron in arrivo a dicembre per Disney, e i numeri a livello globale fanno a dir poco ben sperare nel successo stratosferico che le sale stanno aspettando da tempo.

Se i numeri che Avatar potrebbe fare a livello domestico sono un po' freddini, con le prime analisi di mercato che indicano un esordio tra i 135 milioni e i 175 milioni, che è comunque in linea con i migliori esordi del 2022 come Thor: Love and Thunder (144,1 milioni) o Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Black Panther: Wakanda Forever (180 milioni), a livello internazionale le cose per Avatar: La via dell'acqua cambiano drasticamente.

Stando ai dati diffusi da Box Office Pro, infatti, il sequel di James Cameron dovrebbe esordire in una forbice compresa tra i 475 milioni e i 720 milioni, con la massima che lo lancerebbe nella stratosfera degli esordi non solo del post-pandemia ma di sempre: il successo internazionale dell'originale Avatar del 2009 è il fattore che contribuirà a renderlo il film col più alto incasso della storia del cinema (a proposito, sapete qual è il film più redditizio di sempre?) e almeno da questi primi dati pare proprio che la cosa potrebbe ripetersi anche con con The Way of Water. Naturalmente Box Office Pro sottolinea che sono tanti i fattori da tenere in conto, che potrebbero far oscillare il risultato verso un'estremità della forbice o l'altra (come ad esempio il sovrapprezzo dei biglietti 3D: ma quanto sarà larga la fetta di pubblico che opterà per questo formato premium?), dunque staremo a vedere.

Avatar: La via dell'acqua uscirà il 14 dicembre nei cinema italiani.