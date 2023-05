Avatar: La via dell'acqua e Avatar: Remastered, data d'uscita ufficiale in Italia per i 4K

Siamo stati dei buon profeti quando qualche giorno fa abbiamo provato ad 'indovinare' l'uscita delle edizioni home-video di Avatar: La via dell'acqua, dato che in queste ore grazie ad Eagle Pictures è arrivata non solo la data ufficiale ma anche l'apertura dei preordini.

Al momento della stesura di questo articolo, sono finalmente disponibili in pre-order le esclusive edizioni Home Video di Avatar: La via dell'acqua di James Cameron, il sequel del film campione mondiale d’incassi del 2009, vincitore di un Premio Oscar, di un BAFTA e candidato a due Golden Globes. Ambientato più di un decennio dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell'Acqua sarà disponibile nei formati DVD, Blu-Ray a due dischi, 4K Ultra HD (con due dischi Blu-ray + un disco UHD) e anche in una Steelbook 4K da collezione, sempre in edizione a tre dischi. Le edizioni Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook saranno arricchite inoltre da oltre ben 3 ore di contenuti extra, tra cui numerose featurette che mostrano le ricerche compiute da James Cameron e dal team di artisti per costruire il mondo di Pandora con nuovi personaggi, creature, clan e ambienti, svelando anche i passi in avanti compiuti dalla tecnologia nell’ideazione dell’ecosistema e delle creature marine del sequel.

Il cast corale di Avatar: La via dell'acqua rivede nei panni degli iconici protagonisti Sam Worthington e Zoe Saldaña, mentre tra i nuovi personaggi spicca il nome della straordinaria Kate Winslet che torna sul set di James Cameron a quasi venticinque anni di distanza da Titanic. Con oltre 2 miliardi di incassi a livello globale, Avatar: La via dell'acqua è diventato il terzo miglior incasso della storia del cinema.

Infine, Eagle Pictures ha annunciato anche che, sempre nel corso del mese di luglio, sarà disponibile anche Avatar Remastered, una spettacolare versione rimasterizzata del film originale del 2009 che torna in home video negli esclusivi formati Blu-Ray Remastered e 4K Ultra HD (con doppio disco Blu-ray + UHD), entrambi contenenti un ulteriore disco con gli imperdibili contenuti speciali. I preordini per questa edizione saranno aperti a breve.

Ricordiamo che Avatar: La via dell'acqua uscirà su Disney+ a partire dal prossimo 7 giugno.