Avatar: La via dell'acqua, per gli autori Kiri è come il Gesù dei Na'vi

Il futuro di Kiri nella saga di Avatar è già al centro di numerose teorie dei fan, ma che cosa ne pensano gli autori della sceneggiatura di Avatar: La via dell'acqua, il nuovo film di James Cameron che ha introdotto nel franchise il personaggio di Sigourney Weaver?

Ebbene, nel corso di una recente intervista promozionale con Variety, i co-sceneggiatori Rick Jaffa e Amanda Silver, che hanno scritto il film insieme a Cameron, hanno rotto il silenzio sul mistero di Kiri paragonando il personaggio a Gesù, nientemeno: "Credo che finora non abbiamo mai parlato di lei specificamente come la versione Na'vi di Gesù, ma lo faremo adesso", ha dichiarato Silver dicendo. "Però si tratta di un grande mistero per la saga, e non possiamo in alcun modo rivelare ulteriori dettagli. L'idea era creare molte domande con questo primo nuovo film: l'obiettivo era spingere le persone a parlarne, discutere, riflettere su ciò che hanno visto. La via dell'acqua sicuramente mette in chiaro che Kiri è speciale: è innegabilmente, profondamente connessa a Eywa, un po' come lo era anche Grace".

Ricordiamo che la storia di Avatar La via dell'acqua proseguirà nel prossimo sequel Avatar 3: Cameron ha programmato quattro sequel per il suo kolossal del 2009, con Avatar 2 che rappresenta solo il primo capitolo di una saga che tornerà ogni due anni a dicembre 2024, dicembre 2026 e dicembre 2028. La Disney ha approvato tutti i film, con le riprese di Avatar 4 già iniziate, anche se il futuro del franchise dipenderà chiaramente dal risultato al botteghino de La via dell'acqua: secondo Cameron, Avatar 3 è pensato in modo da poter concludere la storia qualora i capitoli 4 e 5 dovessero essere cancellati, mentre al contrario se il pubblico risponderà presente la saga potrebbe estendersi addirittura fino ad Avatar 6 e 7.

Nel frattempo, durante il week-end natalizio Avatar 2 ha superato Black Panther Wakanda Forever, guadagnando in dieci giorni più di quanto abbia fatto il film Marvel dalla sua uscita a novembre scorso.