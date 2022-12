Avatar: La via dell'acqua, un'attrice del sequel pensava che il film fosse uscito da tempo

Si può girare un kolossal ed essere convinti che il film sia uscito da parecchio tempo al cinema e non sia nemmeno andato troppo bene perché non se n'è parlato molto? È incredibile ma è quello che è successo ad un'attrice di Avatar: La via dell'acqua, il primo sequel del franchise creato a fine anni 2000 da James Cameron.

Edie Falco ha recitato in Avatar: La via dell'acqua ma si era completamente dimenticata del film. L'attrice ha girato le proprie scene ormai quattro anni fa e ha confessato a The View di essere convinta che il film fosse già uscito in passato e che non fosse andato nemmeno tanto bene. In realtà è stato un grande successo per Avatar: La via dell'acqua nel primo week-end di programmazione.



"Ho visto il primo [Avatar] quando era uscito. Il secondo Avatar l'ho girato quattro anni fa. Sono stata impegnata e ho fatto cose. Qualcuno ha menzionato Avatar e ho pensato 'Oh, immagino che sia uscito e che non sia andato molto bene perché non ne ho sentito parlare'. Capita! Qualcuno di recente ha detto 'Avatar sta per uscire" e io ho detto 'Oh, non è ancora uscito? Non lavorerò mai più perché ho detto che... Volevo essere blu! Ero entusiasta all'idea di essere blu e molto alta! Non ho avuto nessuna di queste cose" ha dichiarato Falco.



L'attrice interpreta il generale Ardmore nel film, un ruolo non così ampio ma che potrebbe espandersi nei film successivi. Edie Falco è conosciuta principalmente per il personaggio di Carmela Soprano, la moglie di Tony Soprano, interpretato da James Gandolfini nella serie tv I Soprano. Di recente ha interpretato Hillary Clinton nella terza stagione di American Crime Story.



Falco tornerà ad interpretare il generale Ardmore nel trequel di Avatar. Non perdetevi su Everyeye la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua.