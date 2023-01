Avatar: La Via dell'Acqua, arriva il video ufficiale di Nothing is Lost di The Weeknd!

È trascorso ormai un mese abbondante dall'uscita in sala di Avatar: La Via dell'Acqua, ma il film di James Cameron non accenna a rallentare: il nuovo episodio della saga ambientata su Pandora sembra aver tutta l'intenzione di mantenere intatta la sua popolarità per un bel po' di tempo ancora, e The Weeknd pare voler dare una mano.

L'autore di Blinding Lights ha infatti partecipato all'operazione con la sua Nothing is Lost, pezzo che fa da colonna sonora al film con Zoe Saldana e Sigourney Weaver: mentre Avatar: La Via dell'Acqua punta ai 2 miliardi di dollari al box-office, dunque, The Weeknd decide di ricordarci il suo contributo pubblicando finalmente il video ufficiale del suo pezzo.

Pur non presentando scene tratte dal film, il video di Nothing is Lost (You Give Me Strenght) punta ovviamente moltissimo sull'atmosfera che si respira nell'ultima fatica di James Cameron: il blu di pandoriana memoria la fa da padrone, mentre il rosso squillante delle foreste incendiate arriva a darci un pugno nell'occhio e a ricordarci i nefasti esiti dell'intervento degli umani sul pianeta dei Na'vi.

Cosa ve ne pare? Credete che The Weeknd abbia svolto un buon lavoro? Diteci la vostra nei commenti! Sigourney Weaver, intanto, ha parlato dell'addestramento ricevuto per Avatar: La Via dell'Acqua.