Avatar: La Via dell'Acqua arriva su Disney+: svelata la data d'uscita!

Avatar: La Via dell'Acqua è stato qualcosa di molto vicino all'esperienza cinematografica televisiva: il grande schermo è stato senz'altro il formato migliore per godersi le nuove avventure di Jake Sullivan e famiglia, ma per chi si fosse perso il nuovo film di James Cameron o volesse riviverne le emozioni ecco arrivare in soccorso Disney+.

Il film che secondo James Cameron potrebbe avere degli spin-off TV in futuro sta infatti per sbarcare sul catalogo della piattaforma streaming di casa Disney, dove raggiungerà il suo predecessore che, come ben sanno gli iscritti, è già da tempo a disposizione degli utenti del servizio.

Per godere di Avatar: La Via dell'Acqua comodamente sdraiati sul divano di casa, dunque, non bisognerà far altro che attendere pochi giorni ancora: il film con Zoe Saldana e Sigourney Weaver farà infatti il suo esordio su Disney+ il prossimo 7 giugno, mentre non sono ancora state diffuse date ufficiali per quanto riguarda l'uscita di una versione fisica in Blu-Ray o 4K.

Nell'attesa di poter aggiungere il film alla nostra collezione di dischi fisici, dunque, non resta altro da fare che tornare su Pandora grazie a Disney+: a proposito del successo del film di James Cameron, intanto, scopriamo insieme quanto ha guadagnato Avatar: La Via dell'Acqua nel 2022.