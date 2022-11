Avatar: La via dell'acqua, aperte ufficialmente le prevendite!

Manca ormai meno di un mese all'uscita di Avatar: La Via dell'acqua, l'attesissimo kolossal diretto da James Cameron che arriverà nelle sale italiane il prossimo 14 dicembre.

In occasione del rilascio dell'ultimo teaser trailer, vi riportiamo che poco fa sono stati messi ufficialmente in vendita i biglietti di Avatar 2. Un'ottima occasione per i fan che vorranno già da oggi prenotare una poltroncina nelle sale, che senza ombra di dubbio verranno prese d'assalto dagli spettatori con il debutto della pellicola.

In ottica box-office, il monitoraggio delle prevendite permetterà agli analisti di calcolare con più precisione i risultati del film, che cercherà di raggiungere e perché no superare anche quelli del primo capitolo del 2009. Secondo un recente sondaggio Fandango, il 99% delle persone aspetta il film per i suoi spettacolari effetti visivi e sonori, mentre il 97% non vede l'ora di dare uno sguardo ai nuovi mondi e alle nuove creature.

"James Cameron ci regalerà un'esperienza che non dimenticheremo mai", afferma Erik Davis, caporedattore di Fandango. "Il primo Avatar è stato emozionante, visivamente mozzafiato ed emotivamente soddisfacente, e i fan del cinema sanno che il sequel sarà diverso da qualsiasi altra cosa vista in un cinema quest'anno".

E voi, siete pronti a fare ritorno su Pandora? Diteci la vostra qui sotto nei commenti! Intanto, sembra che Avatar: La Via dell'acqua sarà più lungo del previsto.