Avatar 2 andrà in profitto quando supererà Top Gun: Maverick...tra poche ore!

Dopo un leggendario calo dello 0% tra il secondo e il terzo week-end, Avatar La via dell acqua ha superato Avengers Endgame in Italia e proseguito la sua cavalcata verso il tetto dei due miliardi di dollari.

Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, comunque, Avatar 2 non dovrà superare necessariamente i 2 miliardi per andare in profitto: contrariamente a quanto 'sostenuto' da James Cameron durante la campagna promozionale (e dunque è lecito pensare che le dichiarazioni del regista siano state esattamente questo, una trovata pubblicitaria, più che un errore di calcolo), il punto di profitto del film è stato fissato dagli analisti intorno ai 1,4-1,5 miliardi di dollari, una cifra che per uno scherzo del destino coincide col totale di Top Gun: Maverick: ciò vuol dire che, quando il sequel di Avatar avrà superato quello di Tom Cruise, La via dell'acqua diventerà ufficialmente un successo commerciale per la Disney e per i 20th Century Studios, oltre a conquistare il titolo di miglior incasso del 2022.

Trovandosi Avatar 2 a quota 1,401 miliardi al momento della stesura di questo articolo (una cifra che quindi non include i dati del box office internazionale e domestico di ieri lunedì 2 gennaio, l'aggiornamento arriverà più tardi nel pomeriggio), il sorpasso su Top Gun: Maverick diventerà ufficiale nelle prossime ore. Qualora il film di James Cameron dovesse superare anche la soglia dei 2 miliardi, impresa diventata più che fattibile considerata l'enorme crescita ottenuta dal film nelle sale giorno dopo giorno, Avatar: La via dell'acqua farà meglio anche di Spider-Man: No Way Home e diventerà il più grande successo del box office nell'era della pandemia: il cinecomix Sony e Marvel Studios, infatti, si era fermato a 1,9 miliardi dopo la seconda uscita nelle sale con l'edizione estesa More Fun Stuff Edition.

Avatar: La via dell'acqua è ancora in programmazione nelle sale cinematografiche italiane: voi l'avete già visto, o andrete nei prossimi giorni? Ditecelo nei commenti!