Avatar: La via dell'acqua alza il ritmo: superati i 600 milioni, in Italia sfiora i 15

Mai scommettere contro James Cameron? Gli analisti di box office di tutto il mondo stanno rispolverando il vecchio mantra mentre Avatar La via dell acqua procede ad un ritmo di 100 milioni al giorno avvicinandosi al suo secondo week-end di programmazione, che coinciderà con le feste natalizie.

Con un risultato in salita deciso e costante, giovedì Avatar: La via dell'acqua ha raggiunto la soglia dei 600 milioni di dollari in tutto il mondo, il giorno dopo aver superato i 500 milioni globali sullo slancio del weekend di apertura da 441,6 milioni. Per la precisione, al momento della stesura di questo articolo (venerdì 23 dicembre, mattino) l'attuale totale mondiale del film è a quota 609,7 milioni, di cui 426,8 milioni arrivati dal botteghino internazionale: questa somma fuori dagli Stati Uniti porta già il sequel di James Cameron al quinto posto nella classifica estera del 2022 per i film di Hollywood, dato che si tratta di una cifra superiore a quelle conquistate da Thor: Love and Thunder e The Batman nel totale della rispettiva permanenza nelle sale.

In Italia, nel frattempo, come da programma Avatar: La via dell’acqua estende il suo dominio anche sulle nuove uscite settimanali: in attesa di scoprire come si comporterà nel week-end natalizio, e vedere se anche il pubblico generalista tornerà nelle sale nei giorni di festa come accadeva prima della pandemia, il film di Cameron ha ottenuto ieri giovedì 22 quasi un altro milione (916mila euro, con una media di 1.847 euro da 496 cinema), per un totale prossimo ai 14 milioni (13,9 milioni) che nel week-end sfonderà comodamente il tetto dei 15 milioni.

