Avatar: La via dell'acqua, altissima la percentuale d'incassi alle proiezioni 3D!

Dopo il grande risultato del 3D del primo film, anche Avatar: La via dell'acqua conferma il feeling del franchise con il formato, come dimostrano i risultati al botteghino. RealD ha fornito alcuni dati sul primo week-end del film di James Cameron nelle sale e i numeri certificano il successo delle proiezioni in 3D.

Dei 435 milioni di dollari incassati, il 66% proviene infatti da proiezioni in 3D, con il 58% del pubblico nordamericano che ha preferito l'esperienza immersiva nel mondo di Pandora. Il primo week-end di Avatar 2 è stato incredibile, come dimostrano i numeri del botteghino.



Travis Reid, CEO e presidente della sezione cinema di RealD, ha dichiarato:"Proprio come l'originale Avatar, Avatar: La via dell'acqua ha stabilito un nuovo punto di riferimento per l'attuale mercato 3D. James Cameron e il suo team hanno mostrato ciò che è artisticamente, creativamente e commercialmente possibile quando ci sono registi completamente impegnati ad immergere il pubblico in questo mondo in 3D e il risultato è visivamente strabiliante. Ci aspettiamo di continuare a vedere ottimi risultati 3D in tutto il mondo durante le vacanze e nel nuovo anno".



Reid ricorda che Avatar nel 2009 fu rivoluzionario in tal senso, sia per la motion capture dei personaggi Na'Vi sia per aver rivitalizzato il formato 3D.

La versione 3D del primo film incassò 1,3 miliardi di dollari, oltre il 10& del box-office globale di quell'anno. Tutt'oggi Avatar è il film con il maggior incasso nella storia del cinema.



Non perdetevi la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua, primo sequel del franchise diretto da James Cameron.