Avatar: La via dell'acqua, Disney punta sulla Cina: Zhang Ziyi doppierà Kate Winslet!

Avatar La via dell acqua sta arrivando, e la sua uscita non sarà come le altre: al di là dei tredici anni trascorsi dal primo episodio, il sequel di James Cameron beneficerà anche di una massiccia distribuzione in Cina, cosa inedita dalla pandemia.

La mossa, fortemente voluta dalla Disney e dallo stesso James Cameron, potrebbe ripagare - si parla già di numeri tra i più alti di sempre in Cina per le prevendite - ma per attirare ancora di più il pubblico del Regno di Mezzo Avatar: La via dell'acqua ha assunto la superstar Zhang Ziyi per un ruolo da doppiatrice: l'attrice, il cui volto è stranoto anche in occidente grazie a opere come La tigre e il dragone, Colpo grosso al drago rosso, La foresta dei pugnali volanti, Memoria di una geisha, Hero e La strada verso casa, e che recentemente si è rivista in film di Hollywood come The Cloverfield Paradox e Godzilla 2: King of the Monsters, fornirà il doppiaggio in mandarino per il sequel di James Cameron, col suo coinvolgimento appena annunciato ufficialmente su China.org, un portale statale ufficiale.

La Zhang presterà la voce a Ronal, la tsahìk del clan Metkayina, personaggio che nella versione originale è stato doppiato e interpretato dall'attrice premio Oscar Kate Winslet. Il compagno di Ronal, Tonowari, interpretato dall'attore Cliff Curtis nella versione inglese, sarà doppiato da Huang Xuan nel doppiaggio. Jake Sully di Sam Worthington e Neytiri di Zoe Saldana saranno interpretati rispettivamente da Deng Chao e Sun Li.

Avatar: La via dell'acqua uscirà il 14 dicembre in Italia, mentre il 16 dicembre debutterà in contemporanea in Nord-America e in Cina. Per altri approfondimenti guardate il trailer finale di Avatar La via dell acqua.