Avatar: La via dell'acqua, se avete 5 ore vi sveliamo i contenuti speciali del bluray

Questa settimana la Disney ha reso nota la data d'uscita ufficiale dell'home-video di Avatar: La via dell'acqua, nuovo film scritto e diretto da James Cameron che arriverà sul mercato in dvd, bluray, bluray 4K UHD e steelbook bluray 4K UHD: ma quali saranno i contenti speciali di Avatar 2?

Ve li sveliamo qui sotto, ma vi avvertiamo: sono una valanga - anzi un'ondata, e su disco avranno una durata di ben 180 minuti - e potreste aver bisogno di qualche ora per leggerli tutti. Ecco l'elenco completo:

- Inside Pandora's Box (una serie di featurette sulle sfide che il cast e la troupe hanno dovuto affrontare, mentre la produzione escogitava nuove tecnologie per spingere più in là i limiti del cinema)

Costruire il mondo di Pandora – James Cameron e un team di artisti di talento combinano anni di ricerca con le loro capacità di progettazione per costruire il mondo di Pandora con nuovi personaggi, creature, clan indigeni, ambienti sottomarini e il mondo hard-tech della RDA.

– James Cameron e un team di artisti di talento combinano anni di ricerca con le loro capacità di progettazione per costruire il mondo di Pandora con nuovi personaggi, creature, clan indigeni, ambienti sottomarini e il mondo hard-tech della RDA. Catturare Pandora – L'approccio di James Cameron alla performance capture vede il cast recitare in un vasca attrezzata con telecamere a infrarossi per catturare i loro movimenti e telecamere per catturare le emozioni sui loro volti: l'unico limite è l'immaginazione.

– L'approccio di James Cameron alla performance capture vede il cast recitare in un vasca attrezzata con telecamere a infrarossi per catturare i loro movimenti e telecamere per catturare le emozioni sui loro volti: l'unico limite è l'immaginazione. Il mondo sottomarino di Pandora – Lo scenografo della co-produzione Dylan Cole e il suo team concepiscono le creature marine necessarie per Avatar: The Way of Water, mentre James Cameron e il suo team di stunt escogitano mezzi straordinari per dare vita a quelle creature in una vasca di performance capture.

– Lo scenografo della co-produzione Dylan Cole e il suo team concepiscono le creature marine necessarie per Avatar: The Way of Water, mentre James Cameron e il suo team di stunt escogitano mezzi straordinari per dare vita a quelle creature in una vasca di performance capture. Le sfide delle acque di Pandora - James Cameron affronta la "sfida non banale" della performance capture sopra e sotto la superficie dell'acqua, utilizzando una macchina delle onde e un generatore di corrente per riprodurre le condizioni dell'oceano e veicoli sottomarini per replicare il movimento delle creature.

- James Cameron affronta la "sfida non banale" della performance capture sopra e sotto la superficie dell'acqua, utilizzando una macchina delle onde e un generatore di corrente per riprodurre le condizioni dell'oceano e veicoli sottomarini per replicare il movimento delle creature. I personaggi tornano su Pandora – James Cameron si riunisce con il suo cast del film precedente – Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver e Stephen Lang. Insieme discutono della straordinaria evoluzione dei loro personaggi in Avatar: The Way of Water.

– James Cameron si riunisce con il suo cast del film precedente – Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver e Stephen Lang. Insieme discutono della straordinaria evoluzione dei loro personaggi in Avatar: The Way of Water. Pandora's Next Generation – Incontra i giovani talentuosi nuovi arrivati che sono stati scelti per rappresentare la prossima generazione di Na'vi e seguili nell'avventura di realizzare Avatar: The Way of Water.

– Incontra i giovani talentuosi nuovi arrivati che sono stati scelti per rappresentare la prossima generazione di Na'vi e seguili nell'avventura di realizzare Avatar: The Way of Water. Spider's Web – James Cameron ha introdotto il personaggio umano di Spider nel tessuto di Pandora, creando così una serie di sfide tecnologiche sul set… e un viaggio incredibile per il giovane attore, Jack Champion.

– James Cameron ha introdotto il personaggio umano di Spider nel tessuto di Pandora, creando così una serie di sfide tecnologiche sul set… e un viaggio incredibile per il giovane attore, Jack Champion. Diventare Na'vi – I membri del cast di Avatar sono immersi nella cultura degli indigeni Na'vi, vivendo della terra nella foresta pluviale hawaiana e allenandosi in una moltitudine di discipline in preparazione ai propri ruoli.

– I membri del cast di Avatar sono immersi nella cultura degli indigeni Na'vi, vivendo della terra nella foresta pluviale hawaiana e allenandosi in una moltitudine di discipline in preparazione ai propri ruoli. The Reef People of Pandora – In vero stile James Cameron, il clan della barriera corallina Metkayina è stato sviluppato con grande attenzione ai dettagli, portando tratti evolutivi unici e una cultura nuova – con nuove abitazioni, nuovi vestiti e un diverso stile di vita – risultato del vivere al largo dell'oceano.

– In vero stile James Cameron, il clan della barriera corallina Metkayina è stato sviluppato con grande attenzione ai dettagli, portando tratti evolutivi unici e una cultura nuova – con nuove abitazioni, nuovi vestiti e un diverso stile di vita – risultato del vivere al largo dell'oceano. Dare vita a Pandora – Una volta che James Cameron ha completato il suo processo di produzione virtuale, ogni sequenza viene trasferita a Wētā FX per dare vita a Pandora, con progressi senza precedenti nelle prestazioni facciali, negli ambienti e per far sembrare reale l'acqua in CG.

– Una volta che James Cameron ha completato il suo processo di produzione virtuale, ogni sequenza viene trasferita a Wētā FX per dare vita a Pandora, con progressi senza precedenti nelle prestazioni facciali, negli ambienti e per far sembrare reale l'acqua in CG. The RDA Returns to Pandora – Il designer di co-produzione Ben Procter e il suo team presentano un'armata di nuovi veicoli e tecnologie umane che la RDA porta a Pandora – in concept design e con build pratiche.

– Il designer di co-produzione Ben Procter e il suo team presentano un'armata di nuovi veicoli e tecnologie umane che la RDA porta a Pandora – in concept design e con build pratiche. I nuovi personaggi di Pandora – Incontra i nuovi importanti personaggi della saga Avatar interpretati da Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell e Jemaine Clement.

– Incontra i nuovi importanti personaggi della saga Avatar interpretati da Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell e Jemaine Clement. The Sounds of Pandora – Scopri come James Cameron ha lavorato con il compositore Simon Franglen per creare la musica distintiva di The Way of Water mentre rendeva omaggio alla brillante colonna sonora di James Horner per il primo Avatar, e scopri come Chris Boyes ha creato i suoni coinvolgenti di Pandora.

– Scopri come James Cameron ha lavorato con il compositore Simon Franglen per creare la musica distintiva di The Way of Water mentre rendeva omaggio alla brillante colonna sonora di James Horner per il primo Avatar, e scopri come Chris Boyes ha creato i suoni coinvolgenti di Pandora. Nuova Zelanda: La casa di Pandora – La produzione dei sequel di Avatar è così radicata in Nuova Zelanda che James Cameron considera The Way of Water un "film neozelandese". Ascolta le riflessioni del cast e della troupe, inclusa la straordinaria troupe neozelandese, sulla realizzazione del film.

- More from Pandora's box (funzioni aggiuntive che mettono in risalto i team speciali all'interno della produzione)

Casting – Scopri i provini che hanno permesso ai giovani attori di interpretare i loro nuovi ruoli in Avatar: The Way of Water.

– Scopri i provini che hanno permesso ai giovani attori di interpretare i loro nuovi ruoli in Avatar: The Way of Water. Acrobazie – Il team di stunt di Avatar non si limita a creare azioni mozzafiato, ma guida anche la storia. Dalle corse sott'acqua su ilus, volando nei cieli su ikrans, alla manovra di motoscafi RDA, scoprite il lavoro della squadra di stunt.

– Il team di stunt di Avatar non si limita a creare azioni mozzafiato, ma guida anche la storia. Dalle corse sott'acqua su ilus, volando nei cieli su ikrans, alla manovra di motoscafi RDA, scoprite il lavoro della squadra di stunt. The Lab – Esplora il Lightstorm Lab, la spina dorsale della produzione virtuale di Avatar che costruisce e supporta ogni aspetto della produzione: ambienti, motion editing, Kabuki, sequenza, post-viz e sviluppo software.

– Esplora il Lightstorm Lab, la spina dorsale della produzione virtuale di Avatar che costruisce e supporta ogni aspetto della produzione: ambienti, motion editing, Kabuki, sequenza, post-viz e sviluppo software. The Troupe - i membri della 'truppa Avatar' interpretano dozzine di ruoli sul set, dalla performance capture al live-action, dando via sia ai clan Na'vi che ai soldati RDA, oppure muovono marionette in scala dei Na'vi sui set live-action.

- Materiali di marketing e video musicali (materiali di marketing utilizzati per la pubblicità)

Video musicale "Nothing Is Lost (You Give Me Strength)" – video musicale del brano originale creato per il film dalla superstar della musica vincitrice del Grammy The Weeknd.

– video musicale del brano originale creato per il film dalla superstar della musica vincitrice del Grammy The Weeknd. Trailer cinematografici 1 e 2 - Avatar: The Way of Water ha utilizzato due trailer cinematografici per coinvolgere il pubblico: il primo era un teaser trailer rilasciato 7 mesi prima del film, il secondo era un trailer standard presentato in anteprima 5 settimane prima dell'uscita del film.

Per altri approfondimenti scoprite tutti gli home-video targati James Cameron in arrivo nei prossimi mesi.