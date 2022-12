Avatar La via dell'acqua sopra i 26 milioni in Italia: Avengers Endgame ha le ore contate

Nei giorni Avatar 2 ha superato Spiderman No Way Home in Italia diventando il miglior incasso al box office del Bel Paese nell'era della pandemia, ma adesso il sequel di James Cameron ha un altro film MCU nel mirino.

Stiamo parlando ovviamente di Avengers: Endgame, film evento dei Marvel Studios diretto dai fratelli Russo col quale la saga di Avatar ha più di un conto in sospeso: il cinecomix, uscito nel 2019, riuscì infatti a superare il record del maggiore incasso di tutti i tempi ottenuto dal primo Avatar nel 2009, e lo fece in parte anche grazie ai 30 milioni raccolti nelle sale italiane. Nel 2021, come sappiamo, il primo Avatar si è ripreso il record all-time arrivando a 2,9 miliardi di incassi nel mondo grazie ad una nuova uscita nelle sale, e adesso Avatar: La via dell'acqua è pronto a prendersi la rivincita su Avengers: Endgame.

Grazie ai risultati ufficiali degli incassi di ieri venerdì 30 dicembre, infatti, sappiamo che il film di James Cameron ha ottenuto 1,05 milioni di euro, che hanno esteso il suo totale a 26,5 milioni. Il risultato complessivo dell'ultimo film della saga degli Avengers è davvero vicino, e gli analisti prevedono che verrà superato facilmente nei prossimi giorni, se non con gli incassi di oggi (31 dicembre, sabato) e soprattutto domani (1 gennaio, domenica), quasi certamente con quelli di lunedì 2. Senza contare che le feste, soprattutto per le fasce di pubblico più giovani, sono ancora lunghe e il weekend della Befana porterà sicuramente tanti altri biglietti strappati.

Nel frattempo il film di James Cameron continua ad impennare: Avatar 2 ha siglato il miglior giovedì del 2022, il giorno dopo aver fatto registrare il miglior mercoledì. Tra pochi minuti dovrebbero arrivare i dati nord-americani per venerdì 30: sarà tripletta? Restate sintonizzati.