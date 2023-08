Avatar 4: tutto quello che sappiamo sul nuovo film della saga di James Cameron

Dopo aver provato a capire quale personaggio interpreterà Michelle Yeoh nei sequel di Avatar, puntiamo la lente d'ingrandimento verso Avatar 4 e raggruppiamo in un unico posto tutto quello che sappiamo ad oggi sul prossimo capitolo della saga creata e diretta da James Cameron.

A causa del rinvio dei film della saga di Avatar annunciato dalla Disney, l'uscita di Avatar 4 è attualmente prevista per il 21 dicembre 2029. La strada per arrivare a sedersi al cinema è ancora lunga per il pubblico, ma negli scorsi mesi James Cameron e il co-produttore della saga Jon Landau hanno già svelato qualche dettaglio sul film.

Nel gennaio 2023, ad esempio, Cameron dichiarava a The Hollywood Reporter che "idealmente" il quarto film sarebbe uscito "forse tre anni dopo Avatar 3", con Avatar 5 in arrivo "forse un paio d'anni dopo:" "Queste storie esistono. Sappiamo esattamente cosa stiamo facendo. Sappiamo come saranno questi film. Dobbiamo solo affrontare il processo di lavorazione per portarli a termine. Idealmente, tra due anni, Avatar 3 uscirà al cinema. Idealmente, forse tre anni dopo, arriverà Avatar 4. E poi forse un paio d'anni dopo uscirà Avatar 5. Quindi non ci assenteremo come è successo dopo il primo Avatar." Da allora Avatar 4 è stato posticipato di un paio d'anni, dal 2026 al 2029, ma la cadenza di uscita anticipata da James Cameron potrebbe essere comunque rispettata dato che Avatar 3 uscirà nel 2025 e Avatar 5 nel 2031.

Da notare comunque che le riprese di Avatar 4 sono già iniziate durante la produzione di Avatar: La via dell'acqua. Ai microfoni di Variety, Jon Landau ha dichiarato qualche mese fa: "Abbiamo completato la maggior parte del primo atto di Avatar 4. Quelle riprese si sono viste necessarie per questioni logistiche: non lo abbiamo girato tutto, solo il primo atto." Le questioni logistiche citate hanno a che fare col fatto che in Avatar 4 ci sarà un salto temporale e la produzione ha girato tutte le scene con il cast di bambini prima di vederli crescere (sia nel film che nella vita reale). James Cameron ha specificato che il salto temporale in Avatar 4 sposterà la storia avanti di 6 anni. "Ho dovuto fare tutte le scene dei bambini, perché dovranno invecchiare di sei anni nel mezzo della storia. C'è un salto temporale a pagina 25 del film quarto film. Avevo bisogno di quelle scene prima della loro vera crescita e il resto lo faremo più avanti."

Nel frattempo per ingannare l'attesa, che sarà comunque lunga, date un'occhiata ai primi concept art ufficiali di Avatar 3: il film uscirà il 19 dicembre 2025.