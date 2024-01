Avatar 4, le riprese del film di James Cameron stanno per ricominciare

Le riprese di Avatar 4 stanno per ricominciare. A confermarlo è stato Sam Worthington a People. La star ha dichiarato che tra un mese la produzione sarà di nuovo al lavoro. James Cameron è impaziente di proseguire nella costruzione di un franchise che sta fruttando parecchie soddisfazioni, tra box-office e recensioni della stampa.

"Torneremo al lavoro tra un mese ed è un progetto enorme. È più grande di quanto tu possa immaginare" ha confessato Worthington.

La data d'uscita è ancora lontana nel tempo, considerando che anche il terzo capitolo della saga non sarà disponibile a breve.



Nonostante lo sciopero di attori e sceneggiatori abbia rallentato le riprese, James Cameron ha dichiarato a People qualche settimana fa che la lavorazione è assolutamente entro i tempi stabiliti. Tuttavia, lo stop alle riprese della scorsa estate ha provocato lo slittamento dell'uscita di Avatar 3 al 19 dicembre 2025, un anno dopo la data inizialmente concordata.



Secondo James Cameron, Avatar 4 sarà un film straordinario:"Non posso dire i dettagli ma tutto quello che posso dire è che quando ho consegnato la sceneggiatura per il secondo film, lo studio mi ha dato tre pagine di note, e quando ho consegnato la sceneggiatura per il terzo mi ha dato una pagina di note, quindi stavo migliorando. Quando ho consegnato la sceneggiatura per il quarto, l'esecutivo dello studio, responsabile creativo dei film, mi ha scritto una mail che diceva 'Santa Madonna'. E io ho detto 'Beh, dove sono le note?'. E lei ha risposto 'Quelle sono le note'".

Non perdetevi la recensione di Avatar - La via dell'acqua, il secondo film del franchise creato da James Cameron.