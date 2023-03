Avatar 4, le prime informazioni: nel bel mezzo del film ci sarà un grosso salto temporale

Oltre a confermare il ritorno di Payakan anche in Avatar 3, il co-produttore della saga Jon Landau ha svelato in un'intervista promozionale con ScreenRant i primi dettagli su Avatar 4.

In particolar modo, nell'illustrare lo stato dei lavori del quarto film della saga creata e diretta da James Cameron, Landau ha spiegato che il primo atto del prossimo-prossimo capitolo è già stato completato per questioni logistiche: la storia infatti includerà un grosso salto temporale, e Cameron aveva bisogno di girare le scene iniziali del film prima che gli attori più giovani del cast (interpreti dei figli di Jake e Neytiri) crescessero troppo. "Il primo atto è già stato girato. Perché, vi svelo un piccolo segreto, ci sarà un salto temporale dopo la fine del primo atto di Avatar 4, e dovevamo girare molte scene con i ragazzini prima che crescessero."

Chiaramente, con Avatar 3 in arrivo solo a dicembre 2024, è al momento è impossibile provare ad indovinare cosa riserverà al pubblico il suo sequel Avatar 4 (in uscita nel 2026), né tanto meno tentare di capire i perché e i percome la trama avrà bisogno di un salto temporale poco dopo l'inizio del film. Da questo punto di vista Landau è andato abbastanza sul sicuro, perché per quando il film sarà al cinema probabilmente il pubblico si sarà dimenticato di questo dettaglio!

A proposito del futuro della saga, secondo le indiscrezioni la versione di 9 ore di Avatar 3 potrebbe arrivare su Disney Plus sotto forma di mini-serie tv...almeno stando alle ultime indiscrezioni.