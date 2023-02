Avatar 4, James Cameron non desiste: Hiroshima uscirà prima di Avatar 4

Intanto che si pensa alle riprese di Avatar 3, il regista James Cameron si porta largamente avanti con i tempi pensando ad un progetto ormai datato: Hiroshima.

James Cameron sembra non voler desistere dalla sua idea di realizzare l'adattamento filmico di The Last Train From Hiroshima: The Survivors Look Back, libro di Charles R. Pellegrino.

Il libro s'incentra su uno scenario da Seconda Guerra Mondiale, in particolar modo sulle città di Hiroshima e Nagasaki, prendendo il punto di vista dei sopravvissuti ai bombardamenti. Già nel 2010 Cameron parlava di tale adattamento, tant'è che il regista aveva intervistato Tsutomu Yamaguchi, l'unico sopravvissuto ad entrambi i bombardamenti. Il superstite è però tristemente scomparso lo stesso anno, prima di qualunque adattamento cinematografico.

Ma Cameron non demorde, e sembrerebbe volerlo realizzare prima del quarto capitolo di Avatar. Il regista ha affermato per il LA Times che: "Oggi viviamo in un mondo ancora più precario di quanto credessimo. Penso che il film su Hiroshima sarebbe ancora più attuale rispetto a prima. Ricorda alle persone cosa sono in grado di fare le armi se sono usate contro gli stessi umani". Per il regista sembrerebbe dunque dare precedenza a tale progetto prima di concludere anche Avatar 4.

