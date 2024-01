Avatar 4, Fantastici 4, The Batman 2: i film che entreranno in produzione nel 2024

Su Everyeye abbiamo già visto quali sono i film più attesi del 2024, ma quali sono invece i film in arrivo nei prossimi anni che entreranno in produzione nell'anno appena iniziato? La lista è abbastanza esaltante.

Nel corso dei prossimi mesi, infatti, sono tantissimi i progetti che, più o meno rallentati e/o posticipati dagli scioperi di Hollywood della scorsa estate, si fionderanno sul set per iniziare le riprese: uno dei più chiacchierati è ovviamente Avatar 4, nuovo film di James Cameron, le cui riprese tecnicamente hanno già avuto il via durante la produzione di Avatar: La via dell'acqua e Avatar 3 (per questioni logistiche legate all'età degli autori) ma la cui lavorazione continuerà che nel corso del 2024 e di tutto il 2025 per la post-produzione degli sbalorditivi effetti speciali.

Dal lato cinecomics, segnaliamo invece Fantastici 4, Superman: Legacy, The Batman 2, Thunderbolts e il tanto atteso Blade, con i Marvel Studios che dovranno anche riprendere i lavori su Captain America: Brave New World, per il quale saranno necessario alcune sessioni di riprese aggiuntive. Tra i blockbuster ricordiamo anche il film di Minecraft, basato sul popolare videogame, ma anche il remake live-action di Oceania della Disney, quello di Dragon Trainer della Universal e ovviamente il nuovo film di Star Wars The Mandalorian & Grogu.

Per quanto riguarda gli autori, invece, Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson, Martin Scorsese e Michael Mann inizieranno nel 2024 le riprese dei rispettivi nuovi film, The Movie Critic per Tarantino, Vita di Gesù per Scorsese, Heat 2 per Mann e il misterioso nuovo film con Leonardo DiCaprio per quanto riguarda PT Anderson.

Quali sono, tra questi film, quelli che attendete di più? Ditecelo nei commenti!