Avatar 4 e 5, a che punto sono i film finali? James Cameron sul futuro della saga

Dopo aver confermato il ritorno di Kate Winslet in Avatar 3, il regista canadese James Cameron ha avuto modo di anticipare anche qualche dettaglio in merito ad Avatar 4, successivo episodio della saga della famiglia Sully e di Pandora.

Nel corso di una recente intervista con People, infatti, l'autore ha confermato che durante la lunga produzione di Avatar: La via dell'acqua sono stati girati sia Avatar 3 che diverse porzioni di Avatar 4, al fine di garantire la continuità di età tra i suoi personaggi più giovani. Questo perché, ha aggiunto il regista, Avatar 4 avrà al suo interno un salto temporale di sei anni, dopo il quale la timeline del film si sposterà più avanti nel futuro rispetto al 'presente' de La via dell'acqua e Avatar 3.

"Abbiamo realizzato la motion capture e la fotografia live-action del terzo durante questa sorta di grande produzione mescolata di Avatar: La via dell'acqua, ma abbiamo anche fatto parte del quarto film perché in quell'episodio i nostri personaggi più giovani andranno verso un grande salto temporale”, ha detto Cameron. "Quando Avatar 4 inizierà li vedremo nel presente, ma poi la storia avrà un salto temporale e nella scena successiva saranno passati sei anni. Abbiamo girato tutte le scene del presente, per così dire, e quando torneremo sul set dovremo realizzare tutte le scene dopo il salto temporale. Questo lavoro inizieremo a farlo dopo l'uscita di Avatar 3 al cinema."

In sostanza, con le riprese di Avatar 3 terminate e la post-produzione iniziata ma destinata ad andare avanti fino all'uscita del film nelle sale, per completare l'ambiziosa saga di Avatar James Cameron dovrà ancora girare parte di Avatar 4 e l'intero Avatar 5. Il tempo ovviamente non gli mancherà, dato che dopo l'uscita di Avatar 3, prevista per il 19 dicembre 2025, ci sarà una grossa interruzione di ben quattro anni nella distribuzione dei film della saga, dato che Avatar 4 è previsto per il 21 dicembre 2029, mentre Avatar 5 arriverà il 19 dicembre 2031, ovvero 22 anni dopo il primo film del 2009.

