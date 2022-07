Avatar 4 e 5: Jameson Cameron potrebbe non tornare alla regia del franchise

Dopo quasi 13 anni dal primo e fenomenale capitolo di Avatar che ha frantumato ogni record al box-office mondiale, James Cameron è pronto a riportarci su Pandora quando Avatar: La Via dell'Acqua approderà nelle sale questo dicembre. Un terzo capitolo è già programmato per il natale del 2024, con i capitoli 4 e 5 che arriveranno in seguito.

Sebbene sia accertato che Cameron sarà alla regia anche del terzo capitolo del fracnhise, questo potrebbe non ripetersi per i restanti film della saga. Parlando con Empire nell'imminente numero che presenta in esclusiva mondiale Avatar: La Via dell'Acqua, il leggendario regista ha parlato dei suoi piani per i film successivi della serie, compresa la possibilità che incarichi qualcun altro di portare la saga alla sua conclusione.

"I film di Avatar sono un’attività in grado di consumarti. Ho altre cose che sto sviluppando e che sono molto entusiasmanti. Penso che alla fine, col tempo, non so se dopo tre o dopo quattro film, vorrò passare il testimone a un regista di cui mi fido, in modo da potermi dedicare ad altre cose che mi interessano. Oppure no. Non lo so ancora!".

Tuttavia, Avatar è il mondo di Cameron e lui sembra particolarmente entusiasta della direzione che prenderà la storia nei film successivi.

"Tutto ciò che voglio dire sulla famiglia, sulla sostenibilità, sul clima, sul mondo naturale… sono tematiche davvero importanti per me, sia al cinema che nella mia vita, e posso parlarne usando questa saga come una tela. Più passa il tempo più mi entusiasmo. Il quarto film è pazzesco, it's a motherfucker. Spero veramente di dirigerlo io! Ma dipende dalle logiche del mercato. Il terzo film è già stato girato, quindi uscirà al cinema qualsiasi cosa dovesse accadere nel frattempo. Ma spero di poter realizzare anche il quarto e il quinto, perché alla fine è un’unica, grande storia".

Recentemente, è stato svelato il nuovo ruolo di Sigourney Weaver in Avatar 2; nell'attesa, avete già visto il trailer IMAX di Avatar 2?