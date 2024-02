Avatar 3, anche Zoe Saldana è tornata sul set: cosa sta combinando James Cameron?

Dopo la foto di Stephen Lang sul set dei nuovi film di Avatar, in queste ore anche la protagonista Zoe Saldana è tornata a lavoro per i prossimi film della saga creata da James Cameron: ma quali, esattamente?

Basandoci su quello che James Cameron ha rivelato alla rivista People lo scorso dicembre, sappiamo che le riprese di Avatar 3 sono terminate e che i lavori di post-produzione continueranno ancora per molti mesi e accompagneranno il film fino all'uscita nei cinema, prevista per la fine del 2025.

Allo stesso tempo, però, sappiamo che le riprese di Avatar 4 hanno già avuto inizio durante la produzione di Avatar: La via dell'acqua, con 'il primo atto della storia' del quarto capitolo già completato in quanto James Cameron aveva bisogno di filmare i giovani nuovi protagonisti della saga nell'età che avevano all'epoca della lavorazione de La via dell'acqua e di Avatar 3, in quanto dal secondo atto di Avatar 4 ci sarà un grosso salto temporale di sei anni dopo il quale i giovani protagonisti saranno cresciuti: il piano di James Cameron è quello di far crescere letteralmente i giovani attori del cast prima di ricominciare a girare le nuove scene di Avatar, e a questo proposito il regista ha spiegato che i lavori sul quarto film della saga riprenderanno dopo l'uscita di Avatar 3, dunque all'inizio del 2026.

Attualmente, da quanto sappiamo, l'unico film ancora fermo ai nastri di partenza è Avatar 5, che presumibilmente inizierà la riprese in contemporanea con Avatar 4, come è stato con la doppia produzione di Avatar: La via dell'acqua e Avatar 3: in base a queste informazioni, dunque, possiamo presumere che in questi giorni Stephen Lang, Zoe Saldana e altri membri del cast saranno chiamati a sessioni di riprese aggiuntive per inquadrature secondarie di Avatar 3 o della prima parte di Avatar 4, quella prima del 'salto temporale'. Questo perché, con la post-produzione di Avatar 3 iniziata, James Cameron potrebbe aver bisogno di qualche nuova inquadratura.

Avatar 3 uscirà nel dicembre 2025, e sarà seguito da Avatar 4 nel dicembre 2029 e da Avatar 5 nel dicembre 2031. Per altri contenuti, ecco cosa ha detto Zoe Saldana a proposito di Avatar 3 4 e 5.