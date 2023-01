Avatar 3, Vin Diesel sarà nel film? Il produttore smentisce il rumor!

Più di tre anni fa, la star di Fast & Furios Vin Diesel condivise un video su Instagram che forse alcuni di voi ricorderanno e che tanto fece parlare di sé.

L'attore si trovava insieme a James Cameron sul set di Avatar: La via dell'acqua e la sua visita portò alcuni spettatori a credere che avrebbe partecipato in qualche modo alla pellicola. Ma così non è stato. Eppure, la speranza di molti è rimasta accesa per via del terzo capitolo del franchise, che come ben sapete è stato già girato. Ma il nostro Dominic Toretto sarà davvero in Avatar 3?

A rispondere alla domanda ci ha pensato il produttore di Avatar Jon Landau, che ha descritto la visita sul set del 2019 di Diesel in una recente intervista a Empire:

"Vin era un fan. Un giorno è entrato, ha visitato il set per vedere cosa stavamo facendo e la gente ha preso la cosa fuori contesto".

Nel video in questione Diesel sottolineava il suo desiderio di voler collaborare con Cameron in un progetto futuro:

"C'è una persona a Hollywood da cui imparare con la quale ho sempre voluto lavorare", le parole di Diesel nel 2019. "E quindi, tutte le cose arrivano, immagino, a coloro che aspettano".

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che James Cameron ha anticipato il ruolo di Lo'ak in Avatar 3.