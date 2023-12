Avatar 3, quale sarà il titolo ufficiale? Jon Landau mette a tacere i rumor

I titoli dei sequel di Avatar sono trapelati nel 2018 anticipando quello del secondo capitolo La via dell'acqua, poi confermato ufficialmente, ma gli altri rimarranno gli stessi oppure nel corso degli anni sono stati modificati?

Come forse ricorderete, in base al leak di qualche anno fa Avatar 3 sarà intitolato Avatar: The Seed Bearer, ovvero 'Il portatore di semi', ma in queste ore il co-produttore della saga Jon Landau ha confermato che Avatar 3 avrà un nuovo titolo quando arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo: "Sono abbastanza qualificato per dirvi che questo non sarà il titolo di Avatar 3", ha detto Landau durante un evento pubblicitario per l'uscita del videogioco Avatar: Frontiers of Pandora. "È ancora questo il titolo riportato dalla pagina di Wikipedia del film? Mi assicurerò che venga cambiato stasera stessa!", ha scherzato il collaboratore di James Cameron.

Da notare comunque che, sebbene potrebbero aver subito numerose variazioni nel corso degli anni, i titoli dei film della saga di Avatar hanno comunque fornito ai fan qualche anticipazione sulla trama generale della saga, e sono diventati molto più eloquenti dopo l'uscita di Avatar: La via dell'acqua, con James Cameron che in un'intervista aveva dichiarato 'reale' il leak e che tutti quei titoli erano stati presi in considerazione. Staremo a vedere quale sarà il titolo ufficiale di Avatar 3 quando verrà annunciato definitivamente da James Cameron e cosa potrebbe svelare sulla piega che prenderà la storia.

Avatar 3 uscirà a Natale 2025. Nel frattempo, guardate i primi concept art di Avatar 3, con nuove regioni come distese di ghiaccio e montagne vulcaniche.