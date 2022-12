Avatar 3, questa nuova teoria anticipa il ruolo di Kiri nel sequel de La via dell'acqua?

Dopo il colpo di scena di Avatar 3 anticipato in una nuova intervista dall'interprete di Spider Jack Champion, una nuova teoria sul sequel di Avatar: La via dell'acqua prova ad indovinare quale sarà il destino di Kiri, il nuovo personaggio interpretato da Sigourney Weaver.

L arco narrativo di Kiri in Avatar 2, come avevamo avuto già modo di notare, sarà sicuramente uno dei punti nodali intono al quale si svilupperanno i prossimi sequel della saga di James Cameron, e ora anche il sito ScreenRant ci viene dietro ipotizzando, in una nuova teoria, che nei film futuri di Avatar Kiri assumerà il ruolo di una sorta di figura messianica per via del suo potente e inspiegabile legame con la divinità dei Na'vi Eywa.

In base al leak dei titoli dei sequel di Avatar sappiamo che Avatar 3 è (o era, perché nel frattempo probabilmente è stato modificato) intitolato Avatar: The Seed Bearer: La via dell'acqua non rivela l'identità di questo misterioso 'portatore di semi', ma il sito suppone che potrebbe trattarsi di Kiri, una 'portatrice di vita' grazie al suo collegamento mistico a Eywa, a sua volta una fonte di vita. Naturalmente si tratta di supposizioni, quindi bisognerà aspettare e vedere.

Per fortuna, comunque, per Avatar 3 non bisognerà aspettare altri 13 anni dato che il film uscirà a dicembre 2024. Per maggiori informazioni, ecco tutto quello che sappiamo su Avatar 3 al momento.