Avatar 3, la star di Game of Thrones Oona Chaplin sarà nel film: ecco chi interpreterà

Dal nostro elenco dei nuovi attori che esordiranno nella saga di Avatar dai prossimi capitoli dobbiamo togliere il nome di Vin Diesel, smentito qualche giorno fa dal produttore Jon Landau, ma possiamo confermare quello di Oona Chaplin.

L'ex star di Game of Thrones, che molti non sanno essere la nipote di Charlie Chaplin e la pronipote di Eugene O'Neill, venne scelta diversi anni fa per interpretare un personaggio misterioso, rimasto sconosciuto per diverso tempo. Successivamente, venne confermato che nei sequel di Avatar Oona Chaplin avrebbe interpretato Varang, un nuovo Na'vi che apparirà in tutti i prossimi sequel della saga a partire dal terzo capitolo, e adesso in una recente intervista promozionale il produttore Jon Landau ha svelato ulteriori dettagli sul personaggio.

Parlando con Empire Magazine, Landau ha anticipato che Varang sarà il leader della tribù della Cenere, un nuovo clan Na'vi che abiterà la 'regione del fuoco' di Pandora. A differenza dei clan delle foreste e degli oceani, però, questa tribù non sarà alleata della famiglia Sully e rappresenterà un nuovo tipo di minaccia per i protagonisti. "Ci sono umani buoni e ci sono umani cattivi, in questa storia, e la stessa cosa vale per i Na'vi. Ma spesso i cattivi non si considerano cattivi, e il confine è più sfumato. Qual è la causa principale che spinge le persone a comportarsi in una certa maniera, una maniera che gli altri possono considerare antagonista? Forse ci sono in gioco dei fattori di cui non siamo a conoscenza."

Per altri contenuti, ecco tutto quello che sappiamo sui prossimi film della saga di Avatar.