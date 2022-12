Avatar 3: una star de La via dell'acqua anticipa un colpo di scena scioccante nel sequel

Avatar 3 arriverà nel dicembre 2024 ma uno dei protagonisti del primo sequel Avatar La via dell acqua, l'attore Jack Champion, ha già anticipato un colpo di scena sconvolgente per il terzo capitolo della saga di James Cameron.

In un'intervista con The Hollywood Reporter, l'interprete del giovane Spider ha rivelato la sua prima reazione nell'apprendere i dettagli della sceneggiatura di Avatar 3, anticipando un grosso twist nella storia in puro stile James Cameron che sovvertirà totalmente le aspettative di molti fan, aggiungendo inoltre che il threequel si immergerà più a fondo nelle diverse regioni e culture di Pandora, oltre ad aggiungere ulteriore profondità ai personaggi e al mondo in cui si svolgono i film.

"Sono rimasto scioccato da Avatar 3. E' come se prendesse una brusca svolta a sinistra, e non te l'aspetti. Pensi di sapere dove sta andando la storia, ma poi arriva un colpo di scena scioccante che cambia tutto, come una palla da demolizione. Mentre leggevo la storia ero completamente sbalordito: non avrei mai pensato che sarebbe successo. In più vedremo un sacco di nuove regioni di Pandora e faremo la conoscenza di molte culture mai viste prima. Se possibile, sarà anche più bello di Avatar 2. Collettivamente, migliorerà tutto."

Avatar La via dell acqua di James Cameron è attualmente in programmazione in tutti i cinema italiani. Nel frattempo, scoprite tutti gli attori che debutteranno in Avatar 3, da Michelle Yeoh a Vin Diesel.

