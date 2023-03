Avatar 3, spoiler nascosti nei contenuti speciali digital di Avatar: La via dell'acqua?

Dopo che Jon Landau ha fornito le prime informazioni su Avatar 4, i contenuti speciali dell'edizione digitale di Avatar: La via dell'acqua potrebbero aver appena spoilerato nuovi dettagli sul prossimo capitolo della saga, Avatar 3.

Il nuovo film di James Cameron, infatti, da pochi giorni è approdato sul mercato digitale per l'acquisto e il noleggio a pagamento (su Disney Plus arriverà prossimamente, e in home-video fisico debutterà presumibilmente durante l'estate) e questa prima edizione casalinga del sequel di Avatar contiene oltre tre ore di contenuti extra...così extra, addirittura, che potrebbero celare anticipazioni sul futuro della saga.

Come notato da un fan sul subreddit di Avatar, infatti, la featurette "Building the World of Pandora", che dura ben due ore e mezza, nei primi minuti mostra brevemente il primo piano di una sceneggiatura. Sulla pagina i fan hanno individuato due informazioni apparentemente molto importanti per il futuro della saga: la prima è l'inizio di una sorta di relazione tesa ma amichevole tra Jake Sully e il colonnello Miles Quaritch, dato che dalle pagine della sceneggiatura che sono state decifrate viene fuori un rapporto meno agguerrito tra i due personaggi; inoltre, la seconda grande rivelazione riguarda lo stesso Spider, figlio di Quaritch cresciuto però da Jake, che - almeno in base a ciò che si può leggere su quelle pagine - pare si sia adattato all'ambiente di Pandora e ora sia in grado di respirare l'aria della superficie come un vero Na'vi. Un'altra informazione secondaria, infine, anticipa che la famiglia Sully tornerà ad High Camp, la casa originale tra i monti Alleluia vista all'inizio di Avatar: The Way of Water.

Ricordiamo che Avatar 3 è previsto per dicembre 2024: secondo le ultime indiscrezioni, la versione di 9 ore di Avatar 3 potrebbe approdare su Disney Plus come mini-serie quando il film sarà ritirato dalle sale.