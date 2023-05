Avatar 3, Sigourney Weaver rivela: 'Le riprese aggiuntive sono in programma'

Mentre i fan attendono l'uscita home-video di Avatar: La via dell'acqua, che arriverà nelle case degli spettatori in streaming su Disney+ e nelle versioni fisiche dvd, bluray e 4K nel mese di giugno, l'attrice Sigourney Weaver ha svelato un importante aggiornamento su Avatar 3.

Come saprete, il terzo capitolo della saga di James Cameron è atteso per il debutto sul grande schermo a dicembre 2024, ma dopo la pubblicazione di questi primi concept art di Avatar 3 negli scorsi mesi le notizie sul prossimo episodio hanno un po' rallentato. In una nuova intervista con ScreenRant, però, Sigourney Weaver ha tranquillizzato i fan di Avatar, rivelando che i lavori procedono a gonfie vele:

"Al momento posso solo dire che a gennaio dovrò tornare sul set e probabilmente farò alcune riprese aggiuntive. Non si tratta di scene completamente nuove, solo qualche aggiustamento per raffinare ciò che è già stato fatto. James sta montando il film in questo momento, e potrebbe aver bisogno di qualche dettaglio in più. Non voglio nemmeno provare a indovinare cosa potremmo fare, ma conoscendolo vorrà migliorare questa o quella cosa". L'attrice ha anche chiarito di non aver visto alcun filmato di Avatar 3 finora: "No, è materiale top secret anche per noi. Magari a gennaio mi mostreranno qualcosa, ma per il momento sono all'oscuro come tutti."

Avatar 3 ha una data d'uscita fissata al 20 dicembre 2024. Secondo precedenti rumor, la durata complessiva del film è di circa nove ore e la versione integrale di Avatar 3 potrebbe debuttare su Disney+ sotto forma di miniserie quando il film avrà esaurito la sua run nelle sale.