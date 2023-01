Avatar 3, nel sequel torneranno due personaggi...QUEI due personaggi!

Da poco uscito nelle sale, Avatar: La via dell'acqua ha segnato il suo pubblico con numerosi nuovi personaggi e creature. Una di queste in particolare, ritornerà nel terzo capitolo della saga: Avatar 3. A confermarlo è lo stesso produttore di Avatar, Jon Landau.

Man mano che le anticipazioni vengono fornite al pubblico, come quella che in Avatar 3 arriveranno culture Na'vi nuove, non tardano a comparire nuove curiosità e notizie sul ritorno di personaggi e...creature.

"Vediamo Payakan come un personaggio, non solamente una creatura marina", ha affermato Jon Landau in una recente intervista per Empire Magazine. Il produttore ha poi aggiunto che nel terzo capitolo della saga "Continueremo ad esplorare la sua relazione con Lo'ak".

Con queste affermazioni Landau ha confermato il ritorno del giovane tulkun che si è tanto legato con Lo'ak, figlio dei protagonisti Jake Sully e Neytiri, nonché prossimo narratore di Avatar. Ma con lui tornerà purtroppo anche il suo nemico, Mick Scoresby.

Una bella e una cattiva notizia dunque per il futuro dei Na'vi, che pare avranno ancora del filo da torcere. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui personaggi di cui abbiamo parlato. Resta dunque aspettare il prossimo film per vedere concretamente come terminerà la storia di rivalità tra i due.