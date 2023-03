Avatar 3, secondo James Cameron uno spoiler sarebbe presente in un parco Disney!

Il regista ha parlato del terzo capitolo di Avatar che non arriverà nelle sale prime di un anno. Parlando dei possibili nuovi ingressi nella storia ha svelato che alcuni elementi sarebbero già stati anticipati in alcune attrazioni di uno dei parchi Disney in giro per il mondo.

La fama della saga non diminuisce. A 13 anni di distanza dal primo film, Avatar 2 conquista il primato di terzo più alto incasso della storia, piazzandosi dietro alla prima pellicola del franchise e ad Avengers: Endgame. Nonostante ciò si dovrà attendere quasi un anno per l'uscita del terzo film e James Cameron, come ogni volta, non sembra avere alcuna intenzione di placare le altissime aspettative che i fan nutrono intorno a questo secondo sequel.

In particolare, parlando di alcune nuove specie che verranno presentate, il regista ha svelato come, alcuni elementi, sarebbero già stati rivelati nella sezione dedicata ad Avatar dei parchi a tema Disney. "La gente del deserto... i mercanti del vento che commerciano, che viaggiano, quel genere di cose" Cameron è rimasto molto sul vago decidendo di alimentare un pò l'hype che gira intorno ad Avatar 3. I grandi risultati ottenuti al botteghino globale confermano solo quanto la Disney abbia voglia di portare avanti questo imponenente franchise che prende sempre di più le sembianze di un colossal.

In attesa del sequel vi consigliamo il nostro approfondimento su cosa vorremmo vedere in Avatar 3 e su quali rivolti la storia potrebbe prendere. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!