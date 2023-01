Avatar 3, tutto ciò che sappiamo sulla trama del film

Il secondo capitolo della saga di James Cameron è in sala soltanto dal 14 dicembre 2022, ma le speculazioni su Avatar 3 si fanno sempre più concrete: oltre alle scelte produttive e registiche da parte degli autori, sono trapelate alcune stimolanti informazioni sulla trama.

Dopo La via dell'acqua, la storia prosegue con il titolo provvisorio di Avatar: The Seed Bearer – traducibile in "Il portatore di semi" – e introdurrà una nuova popolazione Na'vi incentrata sull'elemento del fuoco: si tratta degli Ash People, guidati da una donna di nome Varang; eppure, sembrerebbe che questa nuova specie non sarà tanto pacifica quanto le precedenti due.

"Voglio mostrare i Na'vi sotto una luce differente" ha dichiarato James Cameron a 20 Minutes, "soprattutto considerando come i film, finora, abbiano espresso soltanto i loro aspetti positivi." Il contrasto sarà ancor più intenso, considerando l'ambientazione prevalentemente acquosa del secondo capitolo e l'altruismo degli abitanti di Metkayina. Riguardo al resto del cast – oltre all'annuncio della partecipazione di Oona Chaplin in Avatar 3, – il regista vorrebbe dare più spazio a Lo'ak, secondogenito di Jake Sully, poiché rivelatosi come un personaggio molto amato dagli spettatori.

Più in generale, Cameron nutre una profonda fiducia nel successo del franchise. "Le ultime parti saranno le migliori. In un certo senso, le prime rappresentano soltanto un'introduzione, un espediente per apparecchiare la tavola prima che arrivi la portata principale." Ricordiamo come il primo film abbia guadagnato ben 2,9 miliardi di dollari al box office, mentre il secondo, per il momento, si attesta poco al di sopra dei 2 miliardi.

Rimaniamo in attesa di ulteriori indiscrezioni, pur consapevoli che alcune informazioni sulla trama sono rinvenibili nei titoli leak dei sequel di Avatar - La via dell'acqua.