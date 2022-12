Avatar 3, tutto quello che sappiamo: titolo, storia e data d'uscita!

Con Avatar 2 ora nelle sale di tutto il mondo la febbre per la saga fantascientifica scritta, diretta, montata e prodotta da James Cameron è tornata alle stelle, e per questo motivo abbiamo preparato per voi una pratica guida ad Avatar 3, il prossimo episodio del franchise.

Avatar 3 è stato confermato ormai da diversi anni e il lungo gap tra il primo Avatar del 2009 e il primo sequel Avatar La via dell acqua non si ripeterà più: la Disney ha infatti già fissato la data d'uscita di Avatar 3, atteso per il 20 dicembre 2024. La storia - senza fare spoiler sull'epilogo del sequel - continuerà l'avventura della famiglia Sully, con il colonnello Quaritch di Stephen Lang che tornerà ancora una volta da principale antagonista.

Le riprese del film sono già state completate, e attualmente - secondo quanto riportato - il montaggio preliminare di Avatar 3 durerebbe 9 ore: da questi 540 minuti ovviamente Cameron taglierà il superfluo per ridurre il montaggio definitivo ad una durata 'distribuibile' nelle sale, ma non aspettatevi un threequel più corto di Avatar: La via dell'acqua, che invece ha una durata di 192 minuti. Come anticipato dal produttore Jon Landau, poi, ogni sequel di Avatar mostrerà nuovi ecosistemi di Pandora, dunque è altamente probabile che Avatar 3 lascerà l'acqua per un nuovo bioma.

Infine, per quanto riguarda il titolo, saprete già che nel 2018 sono trapelati con un leak tutti i titoli dei sequel di Avatar: quello del primo, La via dell'acqua, è successivamente risultato ufficiale, ma recentemente Jon Landau ha fatto capire che gli altri potrebbero essere stati modificati dopo la fuga di notizie. Comunque, il titolo leak per il terzo capitolo era Avatar: The Seed Bearer, in italiano "Il portatore di semi".



