Avatar 3, rumor clamoroso: la versione da 9 ore arriverà su Disney+ come serie tv?

Avatar 3 è confermato ufficialmente e uscirà nel 2024, ma anche se il terzo capitolo della saga di James Cameron è ancora lontano una nuova indiscrezione sul suo modello di distribuzione ha preso largo sul web in queste ore.

Secondo il famoso insider del settore Jeff Sneider, infatti, James Cameron prevede di utilizzare la versione estesa da 9 ore di Avatar 3 come serie limitata da far uscire per Disney+, con la piattaforma di streaming on demand della Disney che accoglierà questo montaggio alternativo del film dopo che la versione cinematografica ridotta sarà uscita nelle sale. Il tweet di Sneider è stato accolto con notevole entusiasmo da parte dei fan, con la maggior parte degli utenti che si sono detti favorevoli a questo modello di distribuzione e disposti a godersi questa sorta di 'serie tv' di Avatar.

Come di certo già saprete se seguite i nostri canali, secondo le voci di corridoio Avatar 3 esiste attualmente in un montaggio preliminare di nove ore: in precedenza, era trapelata un'indiscrezione secondo la quale Cameron, contrariamente a quanto si fa di solito con i blockbuster, era intenzionato a completare gli effetti speciali di tutte le sequenze girate, comprese le scene già selezionate per essere tagliate dalla versione cinematografica del film. Questa mossa, iper-costosa e solitamente superflua, potrebbe essere giustificata dalle informazioni ottenute da Sneider, che comunque al momento non hanno ancora trovato un riscontro ufficiale.

A proposito, ecco che cosa aveva detto qualche settimana fa James Cameron sulla possibilità di realizzare una serie tv ambientata nel mondo di Avatar.