Avatar 3, quando esce il prossimo sequel di James Cameron?

Avatar - La via dell'acqua è in sala dal 14 dicembre 2022, tredici anni dopo il primo capitolo. Il successo è stato talmente grande che i fan si chiedono quando verrà distribuito Avatar 3, nella speranza che stavolta i tempi siano più rapidi.

In realtà i produttori hanno le idee molto concrete sul terzo capitolo della saga, che dovrebbe essere distribuito il 20 dicembre 2024 con il titolo provvisorio di The Seed Bearer. Da quel momento, ogni due anni verrà pubblicato un nuovo capitolo, fino a ottenere la successione dei sei film ideata inizialmente da James Cameron. Eppure queste date non sono da prendere troppo rigidamente – basti pensare a quando Cameron ha suggerito che i prossimi Avatar potrebbero ritardare.

Non solo una data indicativa risulta già disponibile: Avatar 3 è già stato girato, come ha ricordato il regista. Se quest'ultimo ha deciso di compiere un'operazione così monumentale (e rischiosa in termini economici) è proprio per evitare quello che lui stesso ha definito "effetto Stranger Things", ossia attori maturi che si ritrovano a interpretare personaggi dall'età ben più piccola.

"In caso contrario avrei ottenuto – adoro Stranger Things, metto le mani avanti – avrei ottenuto l'effetto Stranger Things, con personaggi che vanno ancora al liceo ma hanno l'aspetto di persone di ventisette anni." Così Cameron ha dichiarato all'Entertainment Weekly, per poi aggiungere: "Sai, adoro film e serie televisive. Certo, si può sempre ricorrere alla sospensione dell'incredulità, i personaggi sono ben costruiti, ma... andiamo, hai capito quello che voglio dire."

Per conoscere la trama del terzo capitoli, l'ambientazione degli eventi gli attori protagonisti è ancora troppo presto; tuttavia, Cameron ha dichiarato che in Avatar 3 ci saranno nuove culture Na'vi. Ricordiamo come il primo capitolo abbia incassato 2,9 miliardi di dollari – diventando il film più remunerativo della storia, – mentre il secondo per il momento si attesta a 2 miliardi. Auguriamo un simile successo anche ad Avatar 3 e a tutti i restanti film che James Cameron ha ancora in serbo.