Avatar 3, a che punto sono le riprese del sequel della saga?

Mentre Avatar - La via dell'acqua continua a superare ogni record al botteghino, i fan sono sempre più ansiosi di avere informazioni sul terzo capitolo del franchise di James Cameron, la cui produzione è già in fase avanzata.

Siamo certi di una cosa: la lunga attesa tra il primo Avatar e il suo sequel sarà qualcosa che non si ripeterà per i prossimi film ambientati su Pandora.

Le date di uscita dei prossimi Avatar sono già state annunciate e a meno di ritardi al momento difficili da mettere in preventivo, le prossime opere del regista di Titanic si susseguiranno a distanza di due anni l’uno dall’altro. Per riuscire in una tale impresa nonostante l’enorme mole di lavoro per quanto riguardi la produzione, le riprese dei nuovi film sono state girate, almeno in parte, in contemporanea con quelle del primo sequel.

La scelta è stata fatta sia per velocizzare un processo creativo difficile e lungo sia per evitare che gli attori che interpretano i personaggi presenti nella saga invecchiassero tra un film e l’altro, andando a rovinare la continuità della messa in scena.

Mentre cominciano a uscire indiscrezioni sulla trama di Avatar 3, già sappiamo che le riprese del prossimo film sui Na’vi sono state completate e il film è ormai in fase di post-produzione. Sembra confermato, in tal senso, il suo sbarco nelle sale a fine 2024.

Non ci resta che aspettare, dunque, fiduciosi e consci che l’attesa non sarà troppo lunga e che la stessa possa essere ripagata da prodotti che siano da mettere sullo stesso livello a cui la saga ci ha abituato. James Cameron, in tal senso, è di sicuro una garanzia sia per gli spettatori che le major.